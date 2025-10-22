Οι οδηγίες της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τους εκδρομείς στο Λιλ

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ενημερώνει τους φιλάθλους που θα ταξιδέψουν στη Γαλλία για την αναμέτρηση με τη LOSC Lille στο Decathlon Arena – Stade Pierre Mauroy, σχετικά με τη λειτουργία του γηπέδου την ημέρα του αγώνα.

Αναλυτικά όσα αναφέρει:

Η διάθεση των εισιτηρίων πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και δεν θα υπάρχει πώληση εισιτηρίων στα εκδοτήρια του γηπέδου.

Οι τοπικές αρχές θα καθορίσουν τα ακριβή σημεία συγκέντρωσης των φιλάθλων, για τα οποία θα ενημερωθείτε με νέα ανακοίνωση. Δεν θα επιτραπεί πορεία φιλάθλων στο κέντρο της Lille.

Οδηγίες & κανονισμοί του γηπέδου

Απαγορεύεται η είσοδος στο γήπεδο με αντικείμενα όπως:

Βιντεοκάμερες, drones, εργαλεία, μαχαίρια, λέιζερ

Αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά σε συσκευασίες άνω των 500ml

Μεταλλικές ή μεγάλες ομπρέλες

Μεγάλοι σάκοι ή βαλίτσες (μέγιστο μέγεθος ίσο με φύλλο Α4)

Πυρσοί, καπνογόνα, φωτοβολίδες και κόρνες

Επιτρέπονται, κατόπιν προέγκρισης από τη γηπεδούχο ομάδα:

Πανό (με ενημέρωση για το σχέδιο, το μέγεθος και το υλικό)

Σημαίες με εύκαμπτο και κενό κοντάρι , χωρίς προσβλητικά ή πολιτικά μηνύματα

, χωρίς προσβλητικά ή πολιτικά μηνύματα Ένα μεγάφωνο

μεγάφωνο Κενό τύμπανο

Tifo, εφόσον διαθέτει πιστοποιητικό πυραντοχής (σύμφωνα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές)

Για λόγους ασφαλείας, θα τοποθετηθεί δίχτυ προστασίας μπροστά από τη θύρα των φιλοξενούμενων.

Στις εγκαταστάσεις του γηπέδου θα διατίθενται ποτά μόνο σε επαναχρησιμοποιούμενα ή χάρτινα ποτήρια, στο πλαίσιο οικολογικής πολιτικής.

Οι συναλλαγές εντός του γηπέδου μπορούν να πραγματοποιηθούν με μετρητά ή κάρτα.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ συνιστά στους φιλάθλους της να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών και των στελεχών ασφαλείας καθ’ όλη τη διάρκεια της παρουσίας τους στη Lille, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή του αγώνα και η καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους.

Προστατεύουμε την ομάδα μας και είμαστε δίπλα της σε κάθε γήπεδο, σε όλο το ευρωπαϊκό της ταξίδι!