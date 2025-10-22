Ιερά Εξέταση και μετά εκτέλεση με sniper τον Σνάιντερ

Στη Βαρκελώνη είδαμε νέα επεισόδια του «LaCasa De Papel» από την πιο αμαρτωλή ευρωπαϊκή ομάδα κι έναν Σνάιντερ... sniper. Γράφει ο Χρήστος Σταθόπουλος.

Αυτό δεν ήταν ποδοσφαιρικό βράδυ, ήταν μια Ιερά Εξέταση με σφραγίδα UEFA. Μόνο που ο… ιεροεξεταστής λεγόταν Σνάιντερ, κρατούσε όχι σταυρό αλλά σφυρίχτρα κι έκαψε τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός που, κακά τα ψέματα, θα έχανε το ματς, το έδειχνε ο καταιγιστικός ρυθμός της Μπάρτσα, το έδειχνε η εμφανέστατη διαφορά ποιότητας. Όμως όταν μείωσε σε 2-1 και άρχισε να πιέζει με αυτοπεποίθηση, ανέλαβε δράση ο Σνάιντερ. Σε ρόλο sniper, με «όπλο» τη σφυρίχτρα καθάρισε για λογαριασμό της πιο αμαρτωλής, τα τελευταία χρόνια, ευρωπαϊκής ομάδας. Ένα από τα πιο καλά σκηνοθετημένα κι εκτελεσμένα ποδοσφαιρικά «La Casa de Papel» με σχέδιο, ψυχρό αίμα και χειρουργική ακρίβεια.

Η κόκκινη του Έσε ήταν το σημείο μηδέν. Από εκεί και μετά, το μυαλό χάθηκε, η ισορροπία εξαφανίστηκε και οι παίκτες του Ολυμπιακού έμοιαζαν να ψάχνουν διέξοδο σε ένα ματς που έτρεχε πιο γρήγορα απ’ αυτούς. Δύο ατομικά λάθη έφεραν γρήγορα και εύκολα το 2-0 στο πρώτο ημίχρονο, και στη συνέχεια ανέλαβε ο Ελβετός διαιτητής, ο οποίος... διευκολύνθηκε από τον Τζολάκη που δέχτηκε δύο γκολ στην κλειστή γωνία του. Η αλήθεια είναι ότι στο δεύτερο μέρος η ομάδα του Μεντιλίμπαρ μπήκε με ένταση, πίεσε, έκανε το 2-1 και έδειξε ότι ήθελε να μείνει μέσα στο παιχνίδι, παρά την αναγκαστική αλλαγή του Τσικίνιο που είχε «υποστεί». Μέχρι να χτυπήσει ο sniper Σνάιντερ και να σβήσει κάθε ελπίδα. Η ήττα, η δεύτερη πιο βαριά στην ευρωπαϊκή ιστορία του Ολυμπιακού μετά την επτάρα από τη Γιουβέντους, πόνεσε όχι για το σκορ, αλλά για τον τρόπο. Γιατί του στέρησαν το δικαίωμα να παλέψει με ίσους όρους.

Από την άλλη, ο Μεντιλίμπαρ δεν μπορεί να βγει αλώβητος. Το Champions League δεν παίζει. Σε καταπίνει, αν προσπαθήσεις να παίξεις μαζί του. Το είδαμε χθες στη Βαρκελώνη, το είδαμε και στο Λεβερκούζεν, όπου η Παρί Σεν Ζερμέν διέλυσε τη γηπεδούχο Μπάγερ με 7-2 (επτά, ξαναλέω και μάλιστα τα τέσσερα τα έβαλαν στο πρώτο ημίχρονο οι Παριζιάνοι). Το είδαμε και στο Λονδίνο, εκεί που η Άρσεναλ που έβαλε «μόνο» δύο γκολ στον Ολυμπιακό στο Emirates, σκόρπισε με τέσσερα την Ατλέτικο του Σιμεόνε. Και το πιο σκληρό, αλλά ίσως και πιο διδακτικό μήνυμα για τον Ολυμπιακό, ήρθε από την Αϊντχόφεν, όπου η PSV (επόμενη αντίπαλος στο Καραϊσκάκη) διέλυσε 6-2 τη Νάπολι του Κόντε, του Ντε Μπρόινε, του Πολιτάνο και του ΜακΤόμινεϊ. Αυτό είναι το Champions League, αν δεν είσαι τέλειος, σε καταπίνει ολόκληρο, όπως έχω γράψει επανειλημμένα.

Ο Μεντιλίμπαρ, λοιπόν, έφυγε από τη Βαρκελώνη με την πιο βαριά ήττα της καριέρας του. Τίποτα δεν του πήγε καλά. Έχασε νωρίς νωρίς και τον Τσικίνιο και ο νόμος του Μέρφι όπου όλα μπορούν να πάνε ακόμα χειρότερα, άρχισε να εκτυλίσσεται με μαθηματική ακρίβεια. Πάντως, σε έναν τέτοιο θεσμό, με τόση ποιότητα, ίσως να χρειάζονται ποδοσφαιριστές με τις αρετές του Γιαζιτσί και μια κάποια... συμμόρφωση στην αμυντική λειτουργία. Τα δύο πρώτα γκολ έχουν προκύψει από λάθη Ορτέγκα και (ανεκδιήγητου για άλλο ένα ματς) Κοστίνια, ενώ και ο Γκαρθία ήταν μόνιμα... τρεις φάσεις πίσω.

Και να σκεφτεί κανείς ότι έλειπαν όλοι οι... καλοί της Μπαρτσελόνα:, Γκάβι, Ντάνι Όλμο, Γκαρθία, Λεβαντόφσκι, Ραφίνια, Φεράν Τόρες και Κρίστενσεν. Η Μπαρτσελόνα που ήταν παρόλα αυτά άκρως ποιοτική και φυσικά σοβαρή. Έκανε τα λάθη των ερυθρολεύκων γκολ. Οι μεγάλοι, άλλωστε, δεν χρειάζονται πολλή... ομορφιά για να νικήσουν, μόνο αποτελεσματικότητα. Και ο Ολυμπιακός, χωρίς τύχη και ένστικτο δεν μπορούσε να σταθεί απέναντι στο τέρας που λέγεται Champions League. Έμεινε στον ένα βαθμό και με την πικρή γεύση μιας βραδιάς που θα θυμόμαστε όχι για την ήττα, αλλά για το πώς «παίχτηκε» το παιχνίδι.

Με τα λάθη του και τη διαιτητική παρωδία, βρέθηκε στο ίδιο έργο θεατής, μια ομάδα που προσπαθεί να επιβιώσει σ’ ένα τουρνουά που δεν συγχωρεί κανέναν. Και το χειρότερο δεν είναι η ήττα. Είναι πως, για ακόμη μια φορά, έφυγε από το γήπεδο χωρίς να έχεις κρατήσει τίποτα. Ούτε αυτοπεποίθηση, ούτε πίστη, ούτε ματιά μπροστά. Μόνο ένα ακόμη σημάδι στο ευρωπαϊκό κορμί του...