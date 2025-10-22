Κλασικά... Γερμανός στο Καραϊσκάκη, ο Στίλερ στο Ολυμπιακός-ΑΕΚ

Σε ακόμη ένα φετινό ντέρμπι της Stoiximan Super League έρχεται Γερμανός διαιτητής, με την ΚΕΔ να φέρνει τον γνώριμο Τομπίας Στίλερ.

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές της 8ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, με την ΚΕΔ να επιμένει... γερμανικά, αφού όλοι οι διαιτητές που έχει φέρει φέτος στα ντέρμπι προέρχονται από την Bundesliga!

Εκλεκτός αυτή τη φορά ο Τομπίας Στίλερ, ο οποίος είχε αφήσει με πολλά παράπονα την Εθνική Ελλάδας στον πρόσφατο αγώνα με τη Σκωτία, όταν δεν είχε δώσει πέναλτι στον Ιωαννίδη.

Επτά ματς σφύριξε στο παρελθόν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πέρυσι διηύθυνε το ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 2-2 στα πλέι οφ, προηγουμένως το Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 2-1 (23/2/25) και παλαιότερα τους αγώνες ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 2-2 (7/4/24), Ολυμπιακός-ΑΕΚ 2-0 (15/5/24), ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 4-0 (26/4/23), ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 1-1 (18/10/20), ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 0-1 (23/2/20) και Ολυμπιακός-ΑΕΚ 4-1 (17/2/19).

Από εκεί και πέρα στο Παναθηναϊκός-Αστέρας ορίστηκε ο Τζήλος (VAR Παπαδόπουλος), στο ΠΑΟΚ-Βόλος ο Βεργέτης (VAR Παπαπέτρου) και στο Λεβαδειακός-Άρης ο Τσακαλίδης (VAR Πολυχρόνης).

Αναλυτικά οι διαιτητές της αγωνιστικής:

Σάββατο 25/10

17:00 Κηφισιά-Παναιτωλικός: Κατσικογιάννης (Μηνούδης, Μπαλιάκας, 4ος Τασιόπουλος, VAR: Πουλικίδης, Πολυχρόνης)

19:30 Πανσερραϊκός-Λάρισα: Γιουματζίδης (Καραγκιζόπουλος, Κλεπετσάνης, 4ος Κόκκινος, VAR: Κουμπαράκης, Κουκουλάς)

20:00 ΟΦΗ-Ατρόμητος: Ζαμπαλάς (Στεφανής, Κωνσταντίνου, 4ος Ανδρικόπουλος, VAR: Ματσούκας, Παπαδόπουλος)

Κυριακή 26/10

17:00 Λεβαδειακός-Άρης: Τσακαλίδης (Νικολακάκης, Κόλλιας, 4ος Κατοίκος, VAR: Πολυχρόνης, Κουμπαράκης)

17:30 Παναθηναϊκός-Αστέρας: Τζήλος (Οικονόμου, Βαλιώτης, 4ος Μόσχου, VAR: Παπαδόπουλος, Πουλικίδης)

19:30 ΠΑΟΚ-Βόλος: Βεργέτης (Φωτόπουλος, Στάικος, 4ος Κουκουλάς, VAR: Παπαπέτρου, Κατσικογιάννης)

21:00 Ολυμπιακός-ΑΕΚ: Στίλερ (Κοσλόφσκι, Μπορς, 4ος Τσιμεντερίδης, VAR: Ράιχελ, Ευαγγέλου)