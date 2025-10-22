Ταξιδεύει για Αθήνα η Αμπερντίν – Ο παίκτης που συνδέει τους Σκωτσέζους με την ΑΕΚ (pics)

Η αποστολή της Αμπερντίν αναχώρησε το πρωί από τη Σκωτία για την Αθήνα, ενόψει του αυριανού αγώνα με την ΑΕΚ.

Για την Αθήνα αναχώρησε το πρωί η Αμπερντίν, καθώς αύριο θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στην OPAP Arena, για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League. Οι Σκωτσέζοι δεν ανακοίνωσαν την αποστολή τους, ενώ θα κάνουν την τελευταία τους προπόνηση στη Νέα Φιλαδέλφεια στις 19:30, που θα είναι ανοιχτή για τα πρώτα 15 λεπτά. Στις 19:00 ο Θάλιν κι ένας παίκτης θα παραβρεθούν στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου.

Στην ιστοσελίδα της η Αμπερντίν φιλοξενεί ένα αφιέρωμα για τον αυριανό αγώνα και βρήκε το πρόσωπο που τη συνδέει με την ΑΕΚ.

Κι αυτός δεν είναι άλλος από τον Τζιμ Πατίκα. Ο Ελληνοαυστραλός άσος αγωνίστηκε στην Ένωση από το 1985 έως το 1993, γράφοντας τη δική του ιστορία, ωστόσο ως νεαρός άσος πέρασε από την σκωτσέζικη ομάδα το 1981. Αν και δεν έπαιξε ποτέ με την πρώτη ομάδα, αγωνίστηκε σε επτά ματς με την ομάδα Κ20, πετυχαίνοντας κι ένα γκολ.

