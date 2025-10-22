1,24 γκολ/ασίστ ανά 90' – Η μαγεία του Ράσφορντ στη Μπαρτσελόνα σε σύγκριση με την Μαν. Γιουνάιτεντ!

Ο Μάρκους Ράσφορντ ξαναβρίσκει τη φόρμα του στην Μπαρτσελόνα, αφήνοντας πίσω τις αμφιβολίες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Με 1,24 συμμετοχές σε γκολ ανά 90 λεπτά, αποδεικνύει ότι η μεταγραφή του είναι μια ευκαιρία που αξίζει κάθε ευρώ.

Έπειτα από τις τελευταίες δύο ταραχώδεις σεζόν, ο Μάρκους Ράσφορντ ξαναβρίσκει τον εαυτό του στην Μπαρτσελόνα, κλείνοντας το στόμα σε πολλούς επικριτές με το αναμφισβήτητο ταλέντο του.



Η ικανότητά του δεν αμφισβητήθηκε ποτέ, με την κριτική προς τον Άγγλο διεθνή τα τελευταία χρόνια να περιστρέφεται κυρίως για τη νοοτροπία του.



Ο Άγγλος διεθνής φορ αποχώρησε το καλοκαίρι από το «Ολντ Τράφορντ»,αναζωπυρώνοντας την καριέρα του στη Βαρκελώνη.



Λίγοι παίκτες έχουν κάνει τέτοιο εντυπωσιακό ντεμπούτο όπως ο Ράσφορντ, όταν ξεκίνησε την καριέρα του στους «Κόκκινους Διαβόλους» με διαδοχικά χατ-τρικ.



Ο Ράσφορντ μετά την περυσινή περίοδο δανεισμού του στην Άστον Βίλα, έπεισε την Μπαρτσελόνα να επισπεύσει τις προσπάθειες για την απόκτηση του, μολονότι υπήρχε σκεπτικισμός.

Ο 27χρονος άσος ξαναβρήκε την φόρμα του, σε μια άκρως παραγωγική βραδιά για την Μπαρτσελόνα όταν ο Χάνζι Φλικ ξεκίνησε με επτά πρώην απόφοιτους της Λα Μασία στην ενδεκάδα στη νίκη 6-1 επί του Ολυμπιακού στο Champions League.

Ο Φερμίν σημείωσε χατ-τρικ, όμως ο Ράσφορντ έδειξε την σπουδαία κλάση του. Ο πρώην παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει πετύχει πέντε γκολ, καταγράφοντας επίσης έξι ασίστ σε 12 εμφανίσεις για τη Μπαρτσελόνα, με μέσο όρο εντυπωσιακό 1,24 συμμετοχές σε γκολ ανά 90 λεπτά.



Ο Ράσφορντ ηγείται στη λίστα των συμμετοχών σε γκολ της Μπαρτσελόνα με 11, μπροστά από τον Γιαμάλ (8) και τον Φεράν Τόρες (6).

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ο μέσος όρος του διεθνή φορ στη Μπαρτσελόνα (1,24 γκολ/ασίστ ανά 90 λεπτά) υπερβαίνει κατά πολύ το αντίστοιχο στατιστικό του σε 426 εμφανίσεις με τη Man United (0,68 γκολ/ασίστ ανά 90 λεπτά).

Αν και είναι νωρίς για την καριέρα του στην Ισπανία, η επιλογή αγοράς των 30 εκατομμυρίων ευρώ που έχει η Μπαρτσελόνα για να τον αποκτήσει μόνιμα φαντάζει ως ευκαιρία.