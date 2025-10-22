ΠΑΟΚ: Εκτός προπόνησης Τάισον-Οζντόεφ - Την τελευταία στιγμή η απόφαση

Χωρίς τους Τάισον και Οζντόεφ διεξάγεται η τελευταία προπόνηση του ΠΑΟΚ επί ελληνικού εδάφους, για προληπτικούς λόγους, με τους δύο παίκτες να νιώθουν ενοχλήσεις μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ.

Η προετοιμασία του Δικεφάλου συνεχίζεται, με την πρόβα «τζενεράλε» να διεξάγεται σήμερα (22/10) στη Νέα Μεσημβρία, πριν ο ΠΑΟΚ αναχωρήσει το απόγευμα με πτήση τσάρτερ για τη Λιλ.

Τόσο ο Μαγκομέντ Οζντόεφ, όσο και ο Τάισον, αισθάνθηκαν ενοχλήσεις στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα με την ΑΕΚ, με τον Ρώσο χαφ να αποχωρεί μάλιστα και τον Μαντί Καμαρά να τον αντικαθιστά.

Για τον λόγο αυτό, έμειναν προληπτικά εκτός της σημερινής (22/10) προπόνησης, ενώ μετά το τέλος της αναμένεται να παρθεί η απόφαση για το αν θα ταξιδέψουν με την αποστολή για την πόλη της Γαλλίας.