«Φιάσκο» με ακύρωση του Βιγιαρεάλ – Μπαρτσελόνα στο Μαιάμι – Οργισμένη αντίδραση από τον πρόεδρο της LaLiga!

Ο πολυαναμενόμενος αγώνας Βιγιαρεάλ – Μπαρτσελόνα θα διεξαχθεί τελικά στο Θεράμικα, την έδρα της Βιγιαρεάλ, και όχι στο Μαϊάμι. Ο πρόεδρος της LaLiga, Χαβιέ Τέμπας δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του κάνοντας λόγο για «χαμένη ευκαιρία του ισπανικού ποδοσφαίρου».

Η αναμέτρηση, που θα ήταν η πρώτη στην ιστορία της LaLiga εκτός Ισπανίας, είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, κυρίως από τους ποδοσφαιριστές, αλλά και από αρκετούς συλλόγους, με πιο χαρακτηριστική τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία είχε υποβάλει σχετική καταγγελία στο Ανώτατο Συμβούλιο Αθλητισμού της Ισπανίας, επαναλαμβάνοντας την αντίθεσή της.

Ενώ ο πρόεδρος της LaLiga, Χαβιέρ Τέμπας, δεν φαινόταν να ανησυχεί για αυτές τις αντιδράσεις, το σοκ ήρθε από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, από την εταιρία Relevent, που είχε αναλάβει τη διοργάνωση της αναμέτρησης στις ΗΠΑ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Relevent Sports δεν είναι μια τυχαία εταιρία. Από τις αρχές του μήνα υπέγραψε πολυετή συμφωνία με την UEFA, αναλαμβάνοντας τη διαπραγμάτευση των νέων τηλεοπτικών συμβολαίων για τα Ευρωπαϊκά Κύπελλα, κυρίως για το Champions League που θα ισχύσουν από το 2027 και μετά. Παράλληλα, ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, είχε εκφράσει την αντίθεσή του σε αυτήν την προοπτική, δηλώνοντας χαρακτηριστικά:



«Η κοινότητα είναι αυτή που κάνει το ποδόσφαιρο ξεχωριστό. Η απομάκρυνση αυτής της σύνδεσης κινδυνεύει να αφαιρέσει την ουσία του αθλήματος. Δεν πρόκειται μόνο για τα χρήματα ή το παγκόσμιο κοινό, αλλά για τη διατήρηση της βαθιάς σχέσης των συλλόγων με τους φιλάθλους τους, τις πόλεις τους και τις παραδόσεις τους».

Υπενθυμίζεται ότι η απόφαση για τη διεξαγωγή του αγώνα στις ΗΠΑ προέκυψε μετά από έντονη διαμάχη μεταξύ των παικτών και της διοίκησης της LaLiga. Οι αρχηγοί των ομάδων ζητούσαν από τον Αύγουστο μεγαλύτερη διαφάνεια και ενημέρωση, χωρίς όμως να λάβουν απαντήσεις. Η απουσία του προέδρου Χαβιέρ Τέμπας από τη συνάντηση με τους παίκτες την προηγούμενη εβδομάδα όξυνε ακόμα περισσότερο το κλίμα, οδηγώντας σε συμβολική διαμαρτυρία διάρκειας 15 δευτερολέπτων στην έναρξη κάθε αγώνα, την οποία η LaLiga καταδίκασε δημόσια.



Ο πρόεδρος της LaLiga, Χαβιέ Τέμπας έσπασε τη σιωπή του μέσω του X σε μια μακροσκελή δήλωση επικρίνοντας την ακύρωση του «Σχεδίου Μαϊάμι».

Ο «ισχυρός άνδρας» της ισπανικής ομοσπονδίας εξέδωσε μια μακροσκελή δήλωση με τίτλο «Μια χαμένη ευκαιρία για το ισπανικό ποδόσφαιρο», στην οποία κατηγόρησε «τους θεσμούς που διέπουν το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο» για όσους «επικαλούνται την ακεραιότητα της διοργάνωσης», ισχυριζόμενοι ότι «ασκούν πίεση σε διαιτητές και κυβερνητικούς αξιωματούχους», κάνοντας νύξη σε UEFA και Ρεάλ Μαδρίτης. Ευχαρίστησε επίσης τη Βιγιαρεάλ και την Μπαρτσελόνα για την προθυμία τους.



Η δήλωση του Χαβιέρ Τέμπας:



«Σήμερα, το ισπανικό ποδόσφαιρο έχασε μια ευκαιρία να προχωρήσει, να προβληθεί στον κόσμο και να ενισχύσει το μέλλον του.



Η υπεράσπιση της 'παράδοσης' επικαλείται μια στενόμυαλη και επαρχιώτικη οπτική γωνία, ενώ οι αληθινές παραδόσεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου απειλούνται από αποφάσεις των κυβερνητικών θεσμών που χρόνο με το χρόνο καταστρέφουν τα εθνικά πρωταθλήματα, την πραγματική κινητήρια δύναμη της ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής βιομηχανίας, λόγω της αφέλειας και της παθητικότητας των Ευρωπαίων ηγετών που δεν καταφέρνουν να διακρίνουν το ασήμαντο από το ουσιώδες.



Η 'ακεραιότητα της διοργάνωσης' αμφισβητείται από εκείνους που αμφισβητούν την ίδια ακεραιότητα εδώ και χρόνια, πιέζοντας διαιτητές και κυβερνητικούς αξιωματούχους, κατασκευάζοντας διαστρεβλωμένες αφηγήσεις ή χρησιμοποιώντας την πολιτική και μιντιακή πίεση ως αθλητικό εργαλείο.



Και άλλοι, ίσως εν αγνοία τους και καλή τη πίστει, έχουν εμπλακεί σε συζητήσεις σχετικά με πληροφορίες που είχαν ήδη συζητηθεί το 2018, όπου αυτές οι υποτιθέμενες 'πληροφορίες' -τις οποίες είχαν τότε και εξακολουθούν να έχουν τώρα ήταν απλώς μια δικαιολογία για να καταργήσουν το έργο.



Θέλω να ευχαριστήσω τη Βιγιαρεάλ και την Μπαρτσελόνα για τη δέσμευση και τη γενναιοδωρία τους στο να αποτελούν μέρος ενός έργου που επιδίωκε αποκλειστικά την ανάπτυξη της διοργάνωσής μας. Δεν σκέφτονταν τον εαυτό τους, σκέφτονταν όλους.



Η LaLiga θα συνεχίσει να εργάζεται, με αυστηρότητα και πεποίθηση, για να διατηρήσει το ισπανικό ποδόσφαιρο ανταγωνιστικό, αντιστεκόμενη σε όσους επιδιώκουν να το καταστρέψουν, αλλά πάντα σεβόμενη τις ρίζες του και διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητά του. Το ισπανικό ποδόσφαιρο αξίζει να κοιτάζει το μέλλον με φιλοδοξία, όχι με φόβο».