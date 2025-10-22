Ολυμπιακός: Ο πρώτος νικητής Conference που δέχεται έξι γκολ στην Ευρώπη!

Ιστορική η συντριβή του Ολυμπιακού στη Βαρκελώνη με 6-1, γνωρίζοντας μία από τις πιο βαριές ευρωπαϊκές ήττες του.

Ρόμα, Γουέστ Χαμ, Ολυμπιακός και Τσέλσι. Οι τέσσερις νικητές του Conference League με τη σειρά που κατέκτησαν τη νεοσύστατη διοργάνωση της UEFA.

Κανείς εκ των άλλων τριών δεν δέχτηκε ποτέ έξι γκολ στην Ευρώπη, ούτε βέβαια ηττήθηκε με διαφορά πέντε τερμάτων μετά την κατάκτηση του ευρωπαϊκού τροπαίου! Το έκανε ο Ολυμπιακός, που ταπεινώθηκε με 6-1 από τους Καταλανούς, αφού μετά την αποβολή του Έσε στο 57' κατέρρευσε, δεχόμενος ακόμη τέσσερα γκολ.

Ρόμα, Γουέστ Χαμ και Τσέλσι έδωσαν συνολικά 55 ευρωπαϊκά παιχνίδια μετά την κατάκτηση του Conference League.

Μόλις δύο η περσινή νικήτρια Τσέλσι, με απολογισμό μία νίκη και μία ήττα στο φετινό της ξεκίνημα, ενώ απόψε υποδέχεται τον Άγιαξ.

Η Γουέστ Χαμ κατέκτησε το τρόπαιο το 2023 και την επόμενη σεζόν έδωσε δέκα ευρωπαϊκά ματς με ρεκόρ 6-1-3, αφού αποκλείστηκε στα προημιτελικά του Europa League και τις δύο επόμενες χρονιές έμεινε εκτός Ευρώπης.

Όσο για τη Ρόμα που κατέκτησε το πρώτο Conference League της ιστορίας το 2022, μετράει έκτοτε τέσσερις παρουσίες στη League Phase του Europa League. Το '23 και το 24' έφτασε στον τελικό και στον ημιτελικό της διοργάνωσης αντίστοιχα, ενώ πέρυσι αποκλείστηκε στους "16". Συνολικά έδωσε 43 ευρωπαϊκούς αγώνες, με απολογισμό 20-12-11 και δεν έχασε ποτέ με διαφορά μεγαλύτερη των δύο τερμάτων. Το ίδιο ισχύει για τη Γουέστ Χαμ, αλλά και την Τσέλσι φέτος, που ξεκίνησε με ήττα 3-1 από την Μπάγερν Μονάχου εντός έδρας.