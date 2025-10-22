Τα ρεκόρ της Μπαρτσελόνα: Εξάρα μετά από 7,5 χρόνια και πρώτο χατ τρικ Ισπανού

Οι νεαροί άσοι της Μπαρτσελόνα χθες πρωταγωνίστησαν στη νίκη επί του Ολυμπιακού και κατέγραψαν αξιοσημείωτες επιδόσεις.

Η ευρεία νίκη της Μπαρτσελόνα επί του Ολυμπιακού με 6-1 στο Champions League είχε μεγάλη σημασία για τους Καταλανούς που παρατάχθηκαν με ένα άκρως νεανικό σύνολο, ενώ καταρρίφθηκαν και κάποια ρεκόρ, όπως τα καταγράφει η Opta.

Η «Μπάρτσα» είχε να πετύχει έξι γκολ σε ευρωπαϊκό ματς 7,5 χρόνια, από εκείνη την επική ανατροπή στις 16 Μαρτίου 2017 απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν, για τους «16» του Champions League. Τότε, είχε χάσει 4-0 στο Παρίσι και στη Βαρκελώνη η… παρέα του Μέσι επικράτησε 6-1 των Γάλλων και πήρε το εισιτήριο για τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Ο μεγάλος πρωταγωνιστής της επικράτησης των «μπλαουγκράνα» επί του Ολυμπιακού ήταν ο Φερμίν Λόπες, ο οποίος πέτυχε χατ-τρικ και έγινε ο πρώτος Ισπανός παίκτης στην ιστορία της Μπαρτσελόνα που σκοράρει τρία γκολ σε παιχνίδι του Champions League.

Τον δικό του… μύθο ενίσχυσε και ο Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος έγινε ο νεότερος παίκτης που έφτασε τις 25 συμμετοχές στο Champions League, όντας 18 ετών και 100 ημερών, ενώ είναι ο δεύτερος νεότερος που ευστόχησε σε πέναλτι στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, μετά τον Μπόγιαν Κρίκιτς, επίσης της Μπαρτσελόνα, σε ματς με την Σπόρτινγκ Λισαβόνας το 2008, όταν ήταν 18 ετών και 90 ημερών.

Τέλος, μόλις για δεύτερη φορά στο ίδιο παιχνίδι Champions League, μοιράζουν ασίστ δύο παίκτες κάτω των 19 ετών, όπως έκαναν οι Γιαμάλ και Ντρο Φερνάντες. Η πρώτη ήταν τον Απρίλιο του 1995, όταν ο Κανού και Κλάιβερτ του Άγιαξ είχαν κάνει κάτι παρόμοιο κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου.

