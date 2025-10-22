Παναθηναϊκός: «Πετάει» για το Ρότερνταμ - Μαζί με την αποστολή και ο Ντέσερς (vid)

Για την Ολλανδία αναχώρησε η αποστολή του Παναθηναϊκού, όπου αύριο θα αντιμετωπίσει τη Φέγενορντ, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Αποστολή στο Ρότερνταμ.

Με ευρωπαϊκή… διάθεση, η αποστολή του Παναθηναϊκού «πετάει» για το Ρότερνταμ, προκειμένου αύριο να διεκδικήσει τη νίκη κόντρα στη Φέγενορντ, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Οι «πράσινοι» είναι αποφασισμένοι να παλέψουν για το θετικό αποτέλεσμα που θα βελτιώσει τη θέση τους στη βαθμολογία.

Μαζί στο Ρότερνταμ ταξιδεύει και ο Σίριλ Ντέσερς, παρότι δεν είναι σε θέση ακόμα να αγωνιστεί και βρίσκεται εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Εκεί ο Νιγηριανός επιθετικός θα ακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα.

Στις 19:00 είναι προγραμματισμένη η καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου του Χρήστου Κόντη, ενώ μια ώρα αργότερα, οι παίκτες του Παναθηναϊκού θα κάνουν την τελευταία προπόνηση στο Stadion Feijenoord ‘De Kuip’.