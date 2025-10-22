Διεθνή ΜΜΕ: «Καταβρόχθισε τον Ολυμπιακό η Μπαρτσελόνα - ο Φερμίν έλαμψε, η διαιτησία στο μικροσκόπιο»

Από τον ενθουσιασμό των Reuters και Marca για το χατ-τρικ του Φερμίν και την προετοιμασία για το Clásico, μέχρι τις επιφυλάξεις της A Bola για τη διαιτησία και τη «γενναία» εικόνα του Ολυμπιακού που ανέδειξαν η La Razón και η L’Équipe τα διεθνή ΜΜΕ είδαν μια Μπαρτσελόνα που επανήλθε εντυπωσιακά.

Αναλυτικά:

Reuters



«Χατ-τρικ του Φερμίν οδήγησε την Μπαρτσελόνα στo να κατατροπώσει με 6-1 τον Ολυμπιακό».

AS



«Ο παίκτης από την Ουέλβα πραγματοποίησε μια εξαιρετική εμφάνιση με τρία γκολ, προετοιμάζοντας το Clásico. Ο Ράσφορντ ξεχώρισε επίσης με δύο γκολ. Ο Λαμίν ευστόχησε σε πέναλτι. με 6-1 επί του Ολυμπιακού».

Estadio Deportivo



«Η Μπαρτσελόνα ξαναβρήκε την καλύτερη φόρμα της με μια συντριβή με 6-1 επί του Ολυμπιακού και ανέκτησε την αυτοπεποίθησή της ενόψει του πολυαναμενόμενου Clásico εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης».

Razon

«Η Μπαρτσελόνα συντρίβει τον Ολυμπιακό χωρίς να το καταλάβει (6-1). Η αποφασιστικότητα του Φερμίν και η άδικη κόκκινη κάρτα του Έσε μετριάζουν το αποτέλεσμα εναντίον μιας πολύ γενναίας ομάδας του Ολυμπιακού».



Marca



«Tο χατ-τρικ του Φερμίν και το πέναλτι του Λαμίν Γιαμάλ σφραγίζουν τη νίκη της Μπαρτσελόνα στο Champions League. Με δύο γκολ του Ράσφορντ και ένα πέναλτι του Λαμίν Γιαμάλ, οι Μπλαουγκράνα συνέτριψαν τον Ολυμπιακό».

Bild



«6-1 στο Τσάμπιονς Λιγκ: Χατ-τρικ ο Fermín! Η Μπάρτσα 'καταβρόχθισε' τον Ολυμπιακό».



L'Equipe



«Ταραγμένη αλλά τελικά νικηφόρα, η Μπαρτσελόνα επιστρέφει απέναντι στον Ολυμπιακό στο Champions League».



A Bola



«Η Μπαρτσελόνα συντρίβει την 'πορτογαλική αρμάδα' με τη βοήθεια του διαιτητή. Ένα παραπλανητικό 6-1, το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο πριν την αποβολή του Εσέ».