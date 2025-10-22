Από τις ακτίνες Χ περνάει ο Τύπος τη βαριά ήττα του Ολυμπιακού στη Βαρκελώνη, αλλά και τη διαιτησία του Ελβετού που προκάλεσε αντιδράσεις.

Διαβάστε παρακάτω αποσπάσματα από την αρθρογραφία αθλητικών εφημερίδων και του διαδικτύου...

ΝΙΚΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - LIVE SPORT

Είναι ανάγκη να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, χωρίς τις γνώριμες οπαδικές "κορόνες" εκείνων που ψάχνουν για δικαιολογίες μετά από κάποια συντριβή. Ναι, ο Ολυμπιακός κυνήγησε στην αρχή τις όποιες πιθανότητες είχε να πάρει κάτι από την (έστω κουτσή) Μπαρτσελόνα. Ναι, ο διαιτητής τού πήγε κόντρα και τον αδίκησε στη φάση της αποβολής του Έσε, αφήνοντάς τον με 10 παίκτες, πάνω που είχε μειώσει σε 2-1. Όμως, τίποτα δεν δικαιολογεί την εικόνα κατάρρευσης από εκεί έως το τέλος, όταν η ομάδα άρχισε να τα τρώει το ένα μετά το άλλο, χωρίς να εμφανίζει το παραμικρό σημάδι αντίδρασης.

Ειδικά σε παιχνίδια Τσάμπιονς Λιγκ, απαγορεύεται να μονοπωλεί το ενδιαφέρον η διαιτησία, όσο κακή και αν είναι, και να φεύγει η συγκέντρωση από αυτό καθ' αυτό το παιχνίδι. Σε τέτοιες περιπτώσεις υπάρχει ο κίνδυνος να ανοίξει επικίνδυνα πίσω και να γράψει στο τέλος το ταμπλό ένα καταστροφικό, όπως το χθεσινό 6-1... Όπως και να έχει, ήταν ένα δεύτερο "μηδέν εις το πηλίκον" μετά την Άρσεναλ που υποχρεώνει πλέον την ομάδα να αντιδράσει και να εκμεταλλευτεί στον απόλυτο βαθμό το γήπεδό της απέναντι σε θεωρητικά ίδιες ή χειρότερες ομάδες για να διεκδικήσει πρόκριση στην επόμενη φάση. Γιατί αν επαναλάβει γκάφες όπως εκείνη με το 0-0 της πρεμιέρας κόντρα στην Πάφο, τετέλεσται!

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΕΛΑΚΗΣ - SPORTDAY

Ο Ελβετός διαιτητής Σνάιντερ δεν άφησε τον Ολυμπιακό να διεκδικήσει το παιχνίδι στο Μονζουΐκ. Δεν πρόκειται για κάποιο επιπόλαιο συμπέρασμα βασισμένο στην αναμενόμενη μεροληψία υπέρ της ελληνικής ομάδας. Ο Έσε δεν έκανε απολύτως τίποτα στη φάση της αποβολής του. Ίσα-ίσα ήταν αυτός που δέχτηκε αντικανονικό μαρκάρισμα από τον αντίπαλό του. Ο Ελβετός διαιτητής είδε κάτι που κανείς άλλος δεν είδε και έδωσε δεύτερη κίτρινη στον Αργεντινό του Ολυμπιακού, δημιουργώντας νέα δεδομένα στο ματς, ενώ οι "ερυθρόλευκοι" είχαν μειώσει σε 2-1. Δεν θέλω να ισχυριστώ ότι θα γινόταν η μεγάλη ανατροπή αλλά ότι στους "ερυθρόλευκους" στερήθηκε άδικα η δυνατότητα να την επιδιώξουν. Και για το πέναλτι πάνω στον Ράσφορντ έχω ισχυρές αμφιβολίες. Ωστόσο εδώ υπήρχε το VAR που φώναξε τον διαιτητή να ξαναδεί τη φάση και να αλλάξει την απόφασή του...

Τα λάθη που έγιναν στοίχισαν δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ δεν φοβήθηκαν τη σπουδαία αντίπαλο και μπήκαν για να της δημιουργήσουν προβλήματα... Ο Ολυμπιακός ούτε λύγισε, ούτε κάθισε στ' αυγά του. Συνέχιζε να βγαίνει μπροστά και να πιέζει. Έκανε επικίνδυνες επιθέσεις, προσπάθησε να βγάλει συνδυασμούς, αλλά και πάλι μία λάθος πάσα στο δικό του μισό του στοίχισε... Η καλή προσπάθεια χάθηκε κάτω από τα γκολ του Ράσφορντ και του Φερμίν Λόπεζ. Δεν μένει η πίκρα από την ήττα. Μένει η πίκρα διότι ο Ολυμπιακός στερήθηκε της δυνατότητας να διεκδικήσει την ανατροπή.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΓΓΛΙΔΗΣ - ΦΩΣ

Θα έπρεπε να αποφύγει ο Ολυμπιακός να αποσυντονιστεί και να εκνευριστεί τόσο πολύ μετά τη διαιτητική ληστεία σε βάρος του, τύπου «Λούβρο στη Βαρκελώνη». Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και ο Παναγιώτης Ρέτσος, αφού πρώτα εξήγησαν τη σημασία των αποφάσεων στο 2-1, παραδέχτηκαν ότι μετά από λίγο αυτό που θα μένει θα είναι το σκορ. Και το σκορ ήταν πολύ βαρύ για τον τωρινό Ολυμπιακό του Τσάμπιονς Λιγκ. Σίγουρα δεν ήταν απλό να αντισταθεί η ελληνική ομάδα μετά τη φόρα που έδωσε στους παικταράδες της Μπαρτσελόνα η αποβολή του Έσε και το πέναλτι του Τζολάκη. Φυσικά η πρώτη απόφαση έπαιξε ρόλο στην έκβαση της αναμέτρησης, η δεύτερη στο εύρος που πήρε το σκορ. Και εκτός από το πρεστίζ, υπάρχουν και οι διαφορές τερμάτων σε περιπτώσεις ισοβαθμιών.

Η απόδοση των περισσότερων παικτών του Ολυμπιακού δεν ήταν αντίστοιχη των απαιτήσεων και ειδικά στην επίθεση. Ο Ποντένσε ήταν ο κορυφαίος, ο Ζέλσον κατώτερος των περιστάσεων, ο Ελ Κααμπί κανείς δεν ξέρει και δεν θα μάθει τι θα μπορούσε να κάνει μετά το 2-1. Εάν οι ομάδες είχαν ίδιο αριθμό παικτών στο γήπεδο. Ο Τσικίνιο ήταν άτυχος και η επιλογή του Μεντιλίμπαρ με τον Νασιμέντο στο άκρο της επίθεσης είχε αποτέλεσμα μέχρι να αλλάξουν οι ισορροπίες. Ο Ολυμπιακός κατέρρευσε αμυντικά, τα παράτησε μετά το τρίτο γκολ. Επιθετικά μπορούσε να καταγράψει περισσότερα μέχρι την παρέμβαση του Ελβετού. Αλλά είναι κάτι που επίσης δεν θα μάθουμε εάν θα γινόταν απέναντι σε μία σούπερ ομάδα που πίσω είχε σοβαρά θέματα και μπροστά εάν σε βρει μπόσικο σε διαλύει.

ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΛΗΣ – ΩΡΑ

Η ΑΕΚ το περασμένο καλοκαίρι πέτυχε κάτι πολύ σημαντικό και κάτι πολύ δύσκολο. Δεν είναι τυχαίο πως ποτέ στο παρελθόν και με κανέναν προπονητή, δεν είχε καταφέρει να κάνει τρεις συνεχόμενες προκρίσεις. Δεν είναι τυχαίο που αυτό δεν συνηθίζεται γενικώς. Όχι μόνο από την ΑΕΚ. Το παιχνίδι με την Άντερλεχτ ήταν αυτό με αντίπαλο υψηλού επιπέδου και ως προς την ποιότητα και ως προς τις εντάσεις.

Η ΑΕΚ το πρώτο και σημαντικό που είχε κάνει σ’ εκείνο το ματς με την Άντερλεχτ, στο οποίο το διακύβευμα ήταν πολύ μεγαλύτερο σε σχέση με το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, ήταν να βρει μια ισορροπία στο πόσο και πώς έπρεπε να έχει εκείνη την μπάλα και πόσο και πώς ο αντίπαλος για να τον χτυπήσει στην κόντρα. Επίσης ήταν και το τελευταίο ματς που είδαμε την ΑΕΚ να παίζει ένα ισορροπημένο παιχνίδι γενικώς. Και αυτή είναι η λέξη κλειδί. Η ισορροπία. Αυτή είναι η ΑΕΚ έχασε εντελώς και στο παιχνίδι με την Τσέλιε, αλλά και σ’ αυτό με τον ΠΑΟΚ. Και μετά έχασε τα αβγά και τα πασχάλια. Ο Νίκολιτς έχει δείξει από το ματς με την Τσέλιε και μετά, πως ψάχνεται στα χαφ. Νομίζω πως αυτό επείγει να ξαναβρεί ο Νίκολιτς. Και πρέπει να το βρει μέσα από την τριάδα που θα φτιάξει στη μεσαία γραμμή. Μόνο έτσι μπορεί να γίνει.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΑΣΜΗΣ - ΤΑ ΝΕΑ

Η απαράδεκτη διαιτησία του Σνάιντερ δεν θα πρέπει ωστόσο να μετατραπεί σε χαλί που θα κρύψει τα προβλήματα των Ερυθρολεύκων. Το να πεθαίνει ένας προπονητής με τις ιδέες του είναι ντεμοντέ. Ίδια ενδεκάδα, ίδιο σχήμα, ίδιο αποτέλεσμα για τον Ολυμπιακό απέναντι σε Μπάρτσα και Αρσεναλ. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πιστεύει στις ιδέες του, αλλά αυτές οι ιδέες δεν πιστεύουν στον Βάσκο, τουλάχιστον στην Ευρώπη, και φροντίζουν να τον προδίδουν σε κάθε ευκαιρία. Όταν δεν αποδίδει ένα σύστημα το αλλάζεις. Αν επιμένεις σ’ αυτό γιατί βλέπεις κάτι που δεν βλέπουμε όλοι οι υπόλοιποι, αλλά δεν έρχονται τα επιθυμητά αποτελέσματα, τότε αλλάζεις τους εκτελεστές του. Ο βουβός λυγμός μιας ομάδας που παίζει καλά αλλά φεύγει ηττημένη θα μετατραπεί κάποια στιγμή σε καταρράκτη δακρύων και οργής.

Οι πρωταθλητές Ελλάδας έχουν μπροστά τους άλλα πέντε παιχνίδια στη league phase του Τσάμπιονς Λιγκ. Ήτοι 15 διεκδικήσιμοι βαθμοί εκ των οποίων χρειάζονται τουλάχιστον τον δέκα για να έχουν ελπίδες πρόκρισης στα πλέι οφ. Οι ιδέες κρίνονται από τα αποτελέσματα και αυτά δεν μπορούν να υποστηρίξουν πια τις επιλογές του Μέντι. Οι ευοίωνες εικόνες μερικών λεπτών, που αντικαθίστανται στο τέλος από πρόσωπα απελπισμένα δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά σ’ αυτό το επίπεδο ποδοσφαίρου. Ήρθε η στιγμή ο προπονητής του Ολυμπιακού να μπει στο εργαστήριό του και να αποδείξει πόσο καλός αλχημιστής μπορεί να γίνει. Αλλάζει σχήμα, αλλάζει παίκτες, αλλάζει και τα δύο, υποχρέωσή του να το βρει. Το μόνο βέβαιο είναι πως οι Ερυθρόλευκοι δεν γίνεται να συνεχίσουν να αναμετρώνται με τις αδράνειες και τα λάθη τους, για να καταλήγουν στη σκληρή αλήθεια. Το ταχυποδόσφαιρο που θέλει να επιβάλει ο Μέντι απέναντι σε μεγαθήρια εμπεριέχει τόσο υψηλό ρίσκο όσο να ποντάρεις στο ελληνικό χρηματιστήριο τη στιγμή που καταρρέει ο Dow Jones. Δεν το λες και σοφή κίνηση.

