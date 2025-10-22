Ολυμπιακός: Οι πιθανότητες πρόκρισης μετά τη συντριβή στη Βαρκελώνη (pic)

Οι Ερυθρόλευκοι διασύρθηκαν με 6-1 από την Μπαρτσελόνα και αναμενόμενα οι πιθανότητές τους για πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League μειώθηκαν σημαντικά.

Οι πρωταθλητές Ελλάδας γνώρισαν την πιο βαριά ήττα των τελευταίων ετών ανεξαρτήτως διοργάνωσης, με τα έξι γκολ από την Μπαρτσελόνα.

Μία ήττα που δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο το έργο τους για πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League, αφού μετά τις τρεις πρώτες αγωνιστικές έχουν μαζέψει μόλις έναν βαθμό κι αυτόν με την πρωτάρα Πάφο στην έδρα τους, ενώ αγωνίζονταν με αριθμητικό πλεονέκτημα για περισσότερο από μία ώρα.

Σύμφωνα με την ανάλυση της γνωστής σελίδας στατιστικών Football Meets Data, οι πιθανότητες του Ολυμπιακού για να βρεθεί στο Top24 και να διεκδικήσει την πρόκριση στους "16", φτάνουν στο 33% και μόλις στο 0,3% για απευθείας πρόκριση, τερματίζοντας στο Top8.

Οι πιθανότητες αυτές βέβαια λογικά θα αλλάξουν μετά και τα σημερινά παιχνίδια του Τσάμπιονς Λιγκ.

