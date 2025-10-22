Δεκαέξι γκολ σε ένα μήνα έχει δεχθεί ο Τζολάκης!

Ο Ολυμπιακός υπέστη "βατερλώ" στην Ισπανία, με τον Κωνσταντή Τζολάκη να μαζεύει έξι φορές την μπάλα από την εστία του.

Επτά τελικές on target, έξι γκολ. Μόλις μία απόκρουση έκανε ουσιαστικά ο διεθνής πορτιέρο του Ολυμπιακού το βράδυ της Τρίτης (21/10) στο "Μονζουίκ" και η Μπαρτσελόνα έφτασε στο θριαμβευτικό 6-1, πετυχαίνοντας ακόμα τέσσερα τέρματα από τη στιγμή που οι Πειραιώτες έμειναν με δέκα παίκτες.

Τον τελευταίο μήνα, σε σύνολο επτά αναμετρήσεων με τον Ολυμπιακό και την Εθνική ομάδα ο 22χρονος γκολκίπερ έχει να επιδείξει μόλις ένα clean sheet κι αυτό με την αποδεκατισμένη Λάρισα την περασμένη αγωνιστική στη Super League.

Πανθομολογούμενο πως πέρασε ντεφορμάρισμα το προηγούμενο διάστημα και τα 16 γκολ μέσα σε ακριβώς 30 ημέρες, το καταδεικνύουν με εμφατικό τρόπο!

Πριν τα έξι τέρματα στη Βαρκελώνη άλλωστε, ήταν τα τρία γκολ που δέχτηκε στη Γλασκώβη από τη Σκωτία με την Εθνική ομάδα (το τρίτο από δικό του "δώρο"), ενώ είχαν προηγηθεί από δύο γκολ με ΠΑΟΚ και Άρσεναλ, στις ήττες που δέχτηκε ο Ολυμπιακός σε πρωτάθλημα και Champions League, αλλά κι ακόμη δύο στη δραματική νίκη επί του Λεβαδειακού.

Γκολ είχε δεχτεί και στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, όπου οι Πειραιώτες έσωσαν στο 90' την παρτίδα κι έφυγαν με τον βαθμό, ακριβώς έναν μήνα πριν.