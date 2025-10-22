Στην ελίτ των προπονητών του Champions League ο Κόβατς

Η Ντόρτμουντ νίκησε με 4-2 την Κοπεγχάγη εκτός έδρας για το Champions League και ο Νίκο Κόβατς έφτασε σε ένα σπουδαίο επίτευγμα.

Ο τεχνικός των Βεστφαλών παρέμεινε αήττητος και στο 12ο παιχνίδι του στη φάση των ομίλων/League Phase του UEFA Champions League ως προπονητής (9 νίκες, 3 ισοπαλίες).

Με αυτόν τον τρόπο μπήκε σε μια ελίτ λίστα και έβαλε το όνομα του στην ιστορία της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Έως τώρα αυτό το επίτευγμα το είχαν καταφέρει πμόνο ο Λουίς φαν Χάαλ (στους πρώτους 13) αγώνα και ο Φάμπιο Καπέλο (12).

Από το βράδυ της Τρίτης, ο Νίκο Κόβατς βλέπει το όνομα του να βρίσκεται στη δεύτερη θέση μιας πολύ κολακευτικής λίστας.