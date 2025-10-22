Παπαδημητρίου: «Ευχαριστώ τον Αλαφούζο, στηρίξτε τον σύλλογο και όχι τα πρόσωπα»

Ο Γιάννης Παπαδημητρίου έκανε μια αποχαιρετιστήρια ανάρτηση προς τον Παναθηναϊκό, ευχαρίστησε τον Γιάννη Αλαφούζο και έκανε απολογισμό των 2,5 ετών.

Ο μέχρι πρότινος τεχνικός διευθυντής του Τριφυλλιού έκανε ακόμη λόγο για τον τίτλο του Κυπέλλου που κατέκτησε η ομάδα στην θητεία του και τόνισε πως δεν είναι ένας εύκολος αποχαιρετισμός.

H ανάρτηση του Γιάννη Παπαδημητρίου

«Όπως κάθε αποχαιρετισμός έτσι και αυτός δεν είναι εύκολος. Μετά απο 2,5 χρόνια συνεργασίας ήρθε η στιγμή να συνεχίσουμε χωριστά με τον Παναθηναϊκό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο κ. Αλαφούζο για την εμπιστοσύνη και τον σεβασμό που μου έδειξε.

Την διοίκησή του και τους συνεργάτες του όπως και όλους τους προπονητές, ποδοσφαιριστές, προσωπικό που δουλέψαμε μαζί. Δεν καταφέραμε να πετύχουμε τον μεγάλο στόχο που είναι το πρωτάθλημα, αλλά φέραμε στο σύλλογο ένα Κύπελλο. Τρία χρόνια παρουσίας του συλλόγου στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις που έλειψαν τα προηγούμενα χρόνια και να καταφέρουμε να κάνουμε να κάνουμε τις μεγαλύτερες πωλήσεις στην ιστορία του Παναθηναϊκού.

Εύχομαι πραγματικά σε αυτόν τον μεγάλο σύλλογο πολύ σύντομα να βρεθεί στην θέση του πρωταθλητή που του αρμόζει!

Στηρίξτε το σύλλογο και όχι τα πρόσωπα γιατί μόνο έτσι ο Παναθηναϊκός μπορεί να πετύχει».