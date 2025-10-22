Παπαδημητρίου: Ευχαρίστησε Αλαφούζο, διοίκηση, προπονητές και παίκτες αλλά όχι τον κόσμο

Ο Γιάννης Παπαδημητρίου έκανε μια αποχαιρετιστήρια ανάρτηση, χωρίς καμία αναφορά στους φιλάθλους με τους οποίους υπήρχε μεγάλη φθορά, παρά μόνο στο τέλος ζητώντας από τον κόσμο να στηρίξουν τον σύλλογο κι όχι τα πρόσωπα.

Ο μέχρι πρότινος τεχνικός διευθυντής του Τριφυλλιού έκανε λόγο για τον τίτλο του Κυπέλλου που κατέκτησε η ομάδα στην θητεία του και τόνισε πως δεν είναι ένας εύκολος αποχαιρετισμός.

Στην ανάρτηση του ένιωσε την ανάγκη να ευχαριστήσει τον Γιάννη Αλαφούζο, την διοίκηση, τους προπονητές και τους παίκτες που συνεργάστηκε, αλλά δεν έπραξε το ίδιο και για τον κόσμο της ομάδας.

H ανάρτηση του Γιάννη Παπαδημητρίου

«Όπως κάθε αποχαιρετισμός έτσι και αυτός δεν είναι εύκολος. Μετά απο 2,5 χρόνια συνεργασίας ήρθε η στιγμή να συνεχίσουμε χωριστά με τον Παναθηναϊκό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο κ. Αλαφούζο για την εμπιστοσύνη και τον σεβασμό που μου έδειξε.

Την διοίκησή του και τους συνεργάτες του όπως και όλους τους προπονητές, ποδοσφαιριστές, προσωπικό που δουλέψαμε μαζί. Δεν καταφέραμε να πετύχουμε τον μεγάλο στόχο που είναι το πρωτάθλημα, αλλά φέραμε στο σύλλογο ένα Κύπελλο. Τρία χρόνια παρουσίας του συλλόγου στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις που έλειψαν τα προηγούμενα χρόνια και να καταφέρουμε να κάνουμε να κάνουμε τις μεγαλύτερες πωλήσεις στην ιστορία του Παναθηναϊκού.

Εύχομαι πραγματικά σε αυτόν τον μεγάλο σύλλογο πολύ σύντομα να βρεθεί στην θέση του πρωταθλητή που του αρμόζει!

Στηρίξτε το σύλλογο και όχι τα πρόσωπα γιατί μόνο έτσι ο Παναθηναϊκός μπορεί να πετύχει».