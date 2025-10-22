Τα στατιστικά από το Μονζουίκ: Ο Τζολάκης έφαγε 6/7 που πήγαν στο τέρμα!

Σε πολύ κακή φόρμα ο Ελληνας κίπερ, δέχθηκε 6 γκολ σε 7 τελικές της Μπάρτσα στο τέρμα. Κοινώς, σχεδόν ό,τι πήγε μέσα… έγραφε.

Ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού δεν βρέθηκε σε καθόλου καλή ημέρα στην Βαρκελώνη, αφού είδε την εστία του να παραβιάζεται έξι από τις επτά φορές που οι Καταλανοί την επισκέφτηκαν στον αγώνα.

Η Μπαρτσελόνα συνολικά στον αγώνα είχε 14 τελικές, με τις μισές από αυτές να καταλήγουν στην εστία και τις έξι να μπαίνουν στα δίχτυα με τον Τζολάκη απλώς να μαζεύει την μπάλα από αυτά.

Για τον Ολυμπιακό οι τελικές ήταν πέντε, με μόλις 2 από αυτές να καταλήγουν στην εστία, με την μια να είναι το πέναλτι του Ελ Κααμπί.

Η κατοχή ήταν 72-28% υπέρ των Καταλανών, ενώ οι παίκτες του Χάνσι Φλικ μέτρησαν 606 επιτυχημένες μεταβιβάσεις έναντι μόλις 162 των ερυθρόλευκων.