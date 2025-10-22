Επίθεση των ερυθρόλευκων οπαδών στην UEFA: «Mafia, πρέπει να πάει στα δικαστήρια ο Ολυμπιακός»!

Οι φίλοι του Ολυμπιακού έκαναν επίθεση κατά της UEFA μετά την λήξη του αγώνα όπου οι ερυθρόλευκοι ηττήθηκαν με 6-1 από την Μπαρτσελόνα.

Οι διαιτητικές αποφάσεις έφεραν έντονες αντιδράσεις στους οπαδούς των Πειραιωτών και εκείνοι τις εξέφρασαν μέσω social media.

Στον λογαριασμό της UEFA στο Χ και κάτω από την ανάρτηση με το τελικό σκορ του αγώνα, λαμβάνουν χώρα αρκετά σχόλια, από Έλληνες χρήστες για τον διαιτητή και την ευρωπαϊκή ομοσπονδία.

Απαντήσεις όπως «cancel UEFA», «Οι διαιτητές είχαν σταλθεί με εντολή να "καθαρίσουν" τον αγώνα », « Αηδιαστική διαιτησία, οι παίκτες του Ολυμπιακού ήξεραν το αποτέλεσμα πριν τον αγώνα», κλπ είναι εκείνες που κυριαρχούν στο post του επίσημου λογαριασμού του Champions League.

.