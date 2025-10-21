Εκνευρισμένος ο Ροσέτι στα αποδυτήρια των διαιτητών μετά το τέλος του Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός

Όπως προκύπτει από το περιβάλλον του Ολυμπιακού, ο πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας της UEFA, Ρομπέρτο Ροσέτι, που εκτέλεσε και χρέη παρατηρητή του ματς με την Μπαρτσελόνα ήταν δυσαρεστημένος με την διαιτησία του Σνάιντερ μετά το τέλος του αγώνα.

Η διαιτησία του Σνάιντερ στο ματς του Μονζουίκ έχει προκαλέσει... ντόρο, καθώς δύο καθοριστικές φάσεις για την εξέλιξη του ματς δόθηκαν υπέρ της Μπαρτσελόνα προκαλώντας αντιδράσεις στους ανθρώπους του Ολυμπιακού.

Η άδικη αποβολή στον Έσε, όπως και το αμφιλεγόμενο πέναλτι που κέρδισε ο Ράσφορντ από τον Τζολάκη για το 3-1 της ισπανικής ομάδας έχουν φέρει μεγάλη συζήτηση.

Όπως προκύπτει από πλευράς «ερυθρόλευκων», ο πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας της UEFA, Ρομπέρτο Ροσέτι, που εκτέλεσε χρέη παρατηρητή του αγώνα, μπήκε εμφανώς εκνευρισμένος στα αποδυτήρια των διαιτητών μετά την παρουσία που είχε ο Ελβετός ρέφερι Σνάιντερ και τις αποφάσεις του στο παιχνίδι του Μονζουίκ.