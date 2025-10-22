Διασυρμός της Νάπολι από την Αϊντχόφεν - Ντόρτια της Ίντερ στην Ουνιόν Σεν Σιλουάζ

Ένα εφιαλτικό βράδυ πέρασε η Νάπολι στην Ολλανδία αφού η Αϊντχόφεν την συνέτριψε με 6-2, την στιγμή που η Ίντερ έφυγε νικήτρια από το Βέλγιο (0-4 την Ουνιόν Σεν Σιλουάζ).

Η Νάπολι πάλεψε για μόλις 35 λεπτά στην Ολλανδία, όταν και η Αϊντχόφεν αποφάσισε να ξεκινήσει το πάρτι της και φιλοδώρησε την ιταλική ομάδα με έξι γκολ, κάνοντας μια τεράστια ευρωπαϊκή νίκη.

Στο Βέλγιο η Ουνιόν Σεν Σιλουάζ προέβαλε για όση περισσότερη ώρα μπορούσε αντίσταση στην Ίντερ, όμως οι Ιταλοί όταν αποφάσισαν να νικήσουν δεν είχαν αντίπαλο και σημείωσαν εύκολα τέσσερα γκολ.

Οι αγώνες

Αϊντχόφεν - Νάπολι 6-2

Η Νάπολι ήταν εκείνη που άνοιξε το σκορ στον αγώνα, όταν ο Μακ Τόμινεϊ στο 31', υποδέχτηκε την πάσα του Σπινατσόλα στο ύψος του πέναλτι και έκανε το 0-2.

Η Αϊντχόφεν ωστόσο πίεσε αμέσως για να βρει την απάντηση στο γκολ που δέχθηκε και στο 35' ο Μποντζόρνο σε προσπάθεια του να διώξει την σέντρα του Πέρισιτς έστειλε την μπάλα στην δική του εστία για το 1-1.

Αυτό έδωσε το μομέντουμ στην ολλανδική ομάδα που βρήκε το γκολ της ανατροπής πριν η Νάπολι προλάβει να συνέλθει. Στο 38' ο Τιλ έδωσε μια όμορφη πάσα πίσω από το κέντρο στον Σαϊμπάρι, εκείνος προχώρησε λίγα μέτρα, έκανε το σουτ έξω από την μεγάλη περιοχή και έγραψε το 2-1.

Στο δεύτερο σαρανταπεντάλεπτο η Αϊντχόφεν μπήκε με διάθεση να τρέξει το γήπεδο και να ψάξει τους ανοιχτούς διαδρόμους. Κάτι που έκανε με επιτυχία στο 54' όταν ο Μαν σημείωσε το 3-1 μετά από πάσα του Τζούνιορ.

Η Νάπολι έκτοτε έχασε την συγκέντρωση και δυσκολευόταν να κρατήσει την μπάλα στην κατοχή της. Σα να μην έφτανε αυτό, στο 74' έμεινε με 10 παίκτες αφού ο Λούκα είδε την απευθείας κόκκινη κάρτα, κάνοντας ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα για την ομάδα του.

Η ολλανδική ομάδα εκμεταλλεύτηκε το γεγονός αυτό και έφτασε και σε τέταρτο γκολ, καθώς ο Μαν έβαλε το δεύτερο προσωπικό του τέρμα, διαμορφώνοντας το 4-1.

Στο 85' ο Μακ Τόμινεϊ μείωσε σε 4-2 για τη Νάπολι, όμως η Αϊντχόφεν δεν είχε πει την τελευταία της λέξη. Στο 89' ο Πέπι έκανε το 5-2, για να έρθει ένα λεπτό αργότερα (90') ο Ντριούεχ και να διαμορφώσει το τελικό 6-2, βάζοντας και εκείνος το όνομα του στην επιβλητική νίκη της ομάδας του.

Ουνιόν Σεν Σιλουάζ - Ίντερ 0-4

Η Ίντερ ξεκίνησε από την αρχή του αγώνα να ψάχνει το γρήγορο γκολ, όμως η Ουνιόν αρχικώς προέβαλε αντίσταση στις ορέξεις των αντιπάλων. Ωστόσο στο 41' έπειτα από μια εκτέλεση κόρνερ, ο Μπίσικ έστρωσε στον Ντούμφρις και εκείνος έκανε το 0-1.

Η Ίντερ χτύπησε και δεύτερη φορά πριν το ημίχρονο, αφού στο 45+3' ο Λαουτάρο Μαρτίνες έστειλε την μπάλα στα δίχτυα έπειτα από την τελική πάσα του Εσποσίτο.

Η Ίντερ στο δεύτερο σαρανταπεντάλεπτο ήθελε να καθαρίσει από νωρίς το παιχνίδι, κάτι που έγινε στο 53' όταν ο Τσαλχάνογλου ευστόχησε σε εκτέλεση πέναλτι και έκανε το 0-3, κλειδώνοντας ουσιαστικά τη νίκη της ομάδας του.

Η ιταλική ομάδα στο δεύτερο σαρανταπεντάλεπτο και με την ασφάλεια του 0-3, κατέβασε ρυθμό και έπαιζε πιο ελεύθερα. Στο 74' ο Εσποσίτο έκανε το 0-4, το οποίο ήταν και το τελικό σκορ.