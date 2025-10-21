Νέα ήττα για την Μπενφίκα των Παυλίδη και Μουρίνιο - Επιστροφή στις νίκες για την Σίτι

Το 0/3 έκανε η Μπενφίκα στο Champions League, με τη Νιουκάστλ να επικρατεί των Πορτογάλων με σκορ 3-0. Η Μάντσεστερ Σίτι επικράτησε εκτός έδρας της Βιγιαρεάλ με 2-0 και επέστρεψε στις νίκες.

Ούτε με τον Ζοσέ Μουρίνιο στον πάγκο κατάφερε η Μπενφίκα να πανηγυρίσει τους πρώτους της βαθμούς στη φετινή League Phase του Champions League. Η Νιουκάστλ υποδέχθηκε στο St. James Park την ομάδα του Βαγγέλη Παυλίδη, ο οποίος ήταν βασικός στην αναμέτρηση και πήρε άνετα τη νίκη με σκορ 3-0.

Έτσι, οι Άγγλοι ανέβηκαν στην 7η θέση της βαθμολογίας με 6 βαθμούς μετά το πέρας της 3ης αγωνιστικής, ενώ οι Αετοί της Λισσαβόνας έμειναν στις τελευταίες θέσεις, έχοντας τρεις ήττες σε ισάριθμες αναμετρήσεις.

Η Νιουκάστλ ήταν ανώτερη σε όλη την αναμέτρηση, είχε ευκαιρίες και δίκαια πανηγύρισε τη νίκη. Η ομάδα του Έντι Χάου άνοιξε το σκορ στο 32ο λεπτό με τον Άντονι Γκόρντον και έβαλε τις βάσεις για να πάρει το «τρίποντο». Οι Άγγλοι συνέχισαν να πιέζουν και στο 71΄ διπλασίασαν τα τέρματά τους. Ο Μπαρνς έκανε το 2-0 έπειτα από ασίστ του τερματοφύλακα, ενώ λίγο αργότερα (83') διαμόρφωσε το τελικό 3-0.

