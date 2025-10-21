Απίθανη εμφάνιση από την πρωταθλήτρια Ευρώπης που έριξε επτάρα στην Μπάγερ Λεβερκούζεν επί γερμανικού εδάφους (2-7).

Για 41 λεπτά, η Μπάγερ Λεβερκούζεν κατάφερε να κοιτάξει στα μάτια την πρωταθλήτρια Ευρώπης. Με πέναλτι του Γκαρσία (38’) είχε σβήσει το γρήγορο γκολ του Πάτσο (7’), είχε αστοχήσει σε ένα ακόμα πέναλτι με τον Γκριμάλντο και έβλεπε το ματς να είναι 10 εναντίον 10 με τις αποβολές των Άντριχ και Ζαμπάρνι.

Κάποια στιγμή όμως, η ομάδα του Λουίς Ενρίκε… χάιδεψε απαλά το γκάζι και εξαφανίστηκε. Το τελικό 2-6 δείχνει τι συνέβη στην Μπάι Αρίνα, όπου οι Γάλλοι πραγματικά δεν πιάνονταν.

Ενώ στο 41ο λεπτό το σκορ ήταν στο 1-1, το ημίχρονο έκλεισε με 1-4 χάρη σε γκολ από Ντουέ (41’, 45’+3’) και Κβαρατσχέλια (44’).

Η Παρί ήταν ασυγκράτητη και βρήκε άλλα τρία τέρματα με Μέντες (50’), Ντεμπελέ (66’), Βιτίνια (90') με τους Γερμανούς να βάζουν κι αυτή μία πινελιά στο τελικό 2-6, με ένα φανταστικό σουτ του Αλέις Γκαρσία (54’).

Καλύτερη τύχη στην Δανία είχε η άλλη εκπρόσωπος της Bundesliga. H Κοπεγχάγη του Ντόμινικ Κοτάρσκι και του Παντελή Χατζηδιάκου προέβαλε αντίσταση, όμως η Μπορούσια Ντόρτμουντ ήταν μία κλάση ανώτερη.

Δύο γκολ του Νμέτσα (20’, 76’), ένα εύστοχο πέναλτι του Μπενσεμπαίνί (61’) και άλλο ένα του Φάμπιο Σιλβα (87') έφεραν το τελικό 2-4, με τους Δανούς να ισοφαρίζουν προσωρινά με αυτογκόλ του Άντον (33’) και να μειώνουν στο τέλος με τον Ντάντασον (91').