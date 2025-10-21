Χρόνος ανάγνωσης 1’ CHAMPIONS LEAGUE Βροχή τα γκολ στο β' ημίχρονο για την Άρσεναλ (vids) 21-10-2025 23:42 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Arsenal F.C. Atlético Madrid 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES «Πάρτι» της Άρσεναλ στο β’ ημίχρονο κόντρα στην Ατλέτικο. Εντυπωσιακή η αγγλική ομάδα σημείωσε τέσσερα γκολ. Το 1-0 ο Γκάμπριελ στο 57' Το 2-0 ο Μαρτινέλι στο 64' Το 3-0 ο Γιόκερες στο 67' Το 4-0 ο Γιόκερες στο 70' Βρες τον παίκτη: Εάν θυμηθείς χωρίς βοήθεια τον ποδοσφαιριστή του ΠΑΟ στη φωτό, τότε είσαι εγκυκλοπαίδεια menshouse.gr 6 χρόνια μετά τον χωρισμό από την Τούνη: Aυτήν την εντυπωσιακή μελαχρινή παντρεύτηκε ο Νώντας Παπαντωνίου (Pics) dailymedia.gr Ο Νίκολιτς αγνοεί τον παίκτη που μπορεί να του λύσει το πρόβλημα στο 6 menshouse.gr Νέο κεφάλαιο στη ζωή της: Η φωτογραφία από το γάμο της Μάρως Λύτρα (Pic) dailymedia.gr Ποιότητα ζωής μακριά απ’ την πόλη: Το οικονομικό θαύμα του ελληνικού χωριού με 0% ανεργία έχει εξήγηση menshouse.gr «Καταλαβαίνετε όλοι τι γίνεται»: Έξαλλος ο Τσίπρας με αυτόν που εμπιστεύτηκε πιο πολύ στη διακυβέρνησή του instanews.gr Δεν του το επιτρέπει η Μαρία Καρυστιανού instanews.gr Μετά τον Παπαδημητρίου: Το φαβορί για τη θέση του τεχνικού διευθυντή στον Παναθηναϊκό menshouse.gr Βροχή τα γκολ στο β' ημίχρονο για την Άρσεναλ (vids) SHARE