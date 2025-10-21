MENU
Βροχή τα γκολ στο β' ημίχρονο για την Άρσεναλ (vids)

«Πάρτι» της Άρσεναλ στο β’ ημίχρονο κόντρα στην Ατλέτικο. Εντυπωσιακή η αγγλική ομάδα σημείωσε τέσσερα γκολ.

Το 1-0 ο Γκάμπριελ στο 57'

Το 2-0 ο Μαρτινέλι στο 64'

 

Το 3-0 ο Γιόκερες στο 67'

 

Το 4-0 ο Γιόκερες στο 70'

 

