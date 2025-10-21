MENU
Πάρε - βάλε γκολ στον Μέρφι - Άνοιξε το σκορ η Νιουκάστλ (vid)

Στο 32' ο Μέρφι με γύρισμα από δεξιά έδωσε μπαλιά πάρε - βάλε στον Γκόρντον που άνοιξε το σκορ για τη Νιουκάστλ κόντρα στην Μπενφίκα

Το γκολ της Νιουκάστλ

