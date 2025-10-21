Φλικ για τις διαμαρτυρίες του Μεντιλίμπαρ: «Δεν είναι δικό μου πρόβλημα, αλλά καταλαβαίνω τον εκνευρισμό του»

Ο Χάνσι Φλικ παραχώρησε δηλώσεις μετά την ευρεία νίκη της Μπαρτσελόνα απέναντι στον Ολυμπιακό και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στις διαμαρτυρίες του Μεντιλίμπαρ για τις αμφιλεγόμενες φάσεις του αγώνα.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο τεχνικός της Μπαρτσελόνα:

«Δεν είναι πρόβλημά μου. Το βλέπω διαφορετικά αλλά δεν θα πω κάτι περισσότερο. Δεν ξέρω πώς οι αποφάσεις του διαιτητή άλλαξαν το παιχνίδι. Θα πρέπει να παίζουμε στο χορτάρι, υπάρχουν αποφάσεις που είναι υπέρ μας και άλλες που είναι εναντίον μας. Καταλαβαίνω το λόγο που είναι θυμωμένος.

Πάντα σκέφτομαι θετικά. Είμαστε σε θέση να πάμε τώρα στην Μαδρίτη για να νικήσουμε, έχουμε καλή ομάδα. Ίσως να επιστρέψουν δύο παίκτες μέχρι το Σαββατοκύριακο αλλά το σημαντικό είναι πως έχουμε αυτή την τεράστια νίκη τώρα, απέναντι στον Ολυμπιακό, που μας δίνει αυτοπεποίθηση.

Ο Ολυμπιακός μας πίεσε ψηλά και έκανε δύσκολα τα πράγματα για εμάς οπότε το πρώτο γκολ του Φερμίν μάς βοήθησε. Το αποτέλεσμα αυτό θα μας βοηθήσει για τις εβδομάδες που θα έρθουν.

Ο Μάρκους Ράσφορντ έπαιξε καλά σήμερα. Είναι πάντα στο χορτάρι και δεν είναι εύκολο για εκείνον να παίζει ως 9άρι. Στα πρώτα λεπτά δυσκολευτήκαμε στο να ασκήσουμε πίεση αλλά έπειτα κέρδισε πέναλτι και έβαλε γκολ.

Το σημαντικό είναι ότι σκόραρε, μου δίνει το 100% που θέλω από αυτόν. Ο Φερμίν Λόπεθ είχε εξαιρετική εμφάνιση με χατ-τρικ. Είναι ένας πολύ δυναμικός και γρήγορος παίκτης.

Ο Λαμίν Γιαμάλ δεν έχει προβλήματα τώρα. Είναι σημαντικό για τον Γιαμάλ να πετυχαίνει γκολ. Εάν κοιτάξετε πίσω στον τελευταίο χρόνο που είμαι εδώ, ξέρετε πως πάντα αποδίδει όταν υπάρχει ένα τεράστιο ματς».