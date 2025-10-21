Βαθμολογία Champions League: Έμεινε 32ος στους 36 ο Ολυμπιακός

Μετά την βαριά ήττα στην Βαρκελώνη με 6-1, οι ερυθρόλευκοι υποχώρησαν στην 32η θέση, έχοντας έναν βαθμό, μετά από τρεις αγωνιστικές και τέρματα 1-8.

Η ήττα στην Βαρκελώνη ήταν μέσα στο πρόγραμμα, αλλά το βαρύ 6-1 έκανε ακόμα χειρότερα τα πράγματα σε βαθμολογικό επίπεδο για τον Ολυμπιακό,.

Μετά τα πρώτα παιχνίδια για την 3η αγωνιστική της League phase οι ερυθρόλευκοι υποχώρησαν στην 32η θέση με έναν βαθμό και το πόσο άσχημο είναι αυτό το 6-1 φαίνεται από το γεγονός ότι στην πενταπλή ισοβαθμία, ο Ολυμπιακός που έχει πια συντελεστή τερμάτων 1-8, υπερτερεί μόνο της Καϊράτ Αλμάτι που έχει 1-9.

Μάλιστα τα πράγματα μπορεί να γίνουν ακόμα χειρότερα, αφού δύο ομάδες που βρίσκονται ακόμα στο μηδέν (Άγιαξ και Αθλέτικ Μπιλμπάο) αγωνίζονται την Τετάρτη απέναντι σε Τσέλσι και Καραμπάγκ και ενδέχεται να προσπεράσουν τους Πειραιώτες.

Πλέον, ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την 4η αγωνιστική την Αϊντχόφεν (4/11) σε ένα must-win παιχνίδι, ενώ στις 26 Νοεμβρίου έχει δεύτερο κολλητό εντός έδρας παιχνίδι με αντίπαλο την Ρεάλ Μαδρίτης.

Η βαθμολογία της League phase του Champions League μετά τους αγώνες για την 3η αγωνιστική έχει ως εξής: