CHAMPIONS LEAGUE Ανατροπή για την PSV σε τρίλεπτο - φωτιά (vids) 21-10-2025 23:04 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ PSV Eindhoven S.S.C. Napoli Η Νάπολι προηγήθηκε με τον ΜακΤόμινει, αλλά η PSV απάντησε και έφτασε στην ανατροπή πριν το φινάλε του ημιχρόνου με δύο γκολ σε ένα τρίλεπτο. Στο 35' ο Μπουντζιόρνο με αυτογκόλ ισοφάρισε για την PSV Στο 38' ο Σαιμπαρί έκανε το 201