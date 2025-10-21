MENU
Ανατροπή για την PSV σε τρίλεπτο - φωτιά (vids)

Η Νάπολι προηγήθηκε με τον ΜακΤόμινει, αλλά η PSV απάντησε και έφτασε στην ανατροπή πριν το φινάλε του ημιχρόνου με δύο γκολ σε ένα τρίλεπτο.

Στο 35' ο Μπουντζιόρνο με αυτογκόλ ισοφάρισε για την PSV

 

Στο 38' ο Σαιμπαρί έκανε το 201

 

