Δύο γκολ σε πέντε λεπτά η Ίντερ, 0-2 την Ουνιόν (vids)

Στο 41' ο Ντάμφρις σημείωσε το 0-1 και στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Λαουτάρο Μαρτίνες έκανε το 0-2 για την Ίντερ κόντρα στην Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ.

Το 0-1 Το 0-2