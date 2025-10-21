MENU
Δύο γκολ σε πέντε λεπτά η Ίντερ, 0-2 την Ουνιόν (vids)

Στο 41' ο Ντάμφρις σημείωσε το 0-1 και στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Λαουτάρο Μαρτίνες έκανε το 0-2 για την Ίντερ κόντρα στην Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ.

Το 0-1

 

Το 0-2

 

