Οι αναφορές του ισπανικού Τύπου για τις επίμαχες φάσεις του Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός

Μεγάλο... ντόρο έχουν προκαλέσει στον ισπανικό και όχι μόνο Τύπο, οι διαιτητικές αποφάσεις του αγώνα της Μπαρτσελόνα με τον Ολυμπιακό για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Η Μπαρτσελόνα πανηγύρισε ευρεία νίκη με 6-1 απέναντι στον Ολυμπιακό στο Μονζουίκ για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Η ροή της αναμέτρησης άλλαξε μετά την άδικη αποβολή στον Έσε από τον ρέφερι του αγώνα με δεύτερη κίτρινη κάρτα στο 57ο λεπτό του αγώνα και μόλις είχε μειώσει σε 2-1 η ομάδα του Μεντιλίμπαρ.

Οι αντιδράσεις των παικτών αλλά και του προπονητικού επιτελείου στους διαιτητές του αγώνα ήταν έντονες, καθώς η απόφαση αυτή άλλαξε ουσιαστικά την κατάσταση υπέρ των Ισπανών, ενώ στη συνέχεια υπάρχει και το αμφιλεγόμενο πέναλτι υπέρ του Ράσφορντ για το 3-1 που επίσης σηκώνει συζήτηση.

Στην Ισπανία τα συγκεκριμένα σφυρίγματα δεν πέρασαν ασχολίαστα από τον Τύπο, με τις «Marca» και «AS» να κάνουν λόγο για δυο άδικες αποφάσεις εις βάρος των Πειραιωτών!

Πιο συγκεκριμένα, ο αναλυτής διαιτητικών αποφάσεων της «Marca», Πέρεθ Μπουρούλ, έκανε λόγο για ξεκάθαρο λάθος στην αποβολή του Έσε που άλλαξε τη όλη ροή του αγώνα υπέρ των Ισπανών.

«Ο Ελβετός διαιτητής έκανε ένα σοβαρό λάθος, επειδή ξεκάθαρα δεν έπρεπε να δείξει κάρτα στον ποδοσφαιριστή της ελληνικής ομάδας στη φάση με τον Κασάδο. Είναι ένα λάθος που μπορούσε να αποφύγει».

Και η «AS» έκανε την δική της αναφορά με τον αναλυτή διαιτητικών αποφάσεων και πρώην διαιτητή της La Liga, Ιτουράλδε Γκονζάλεθ, να επισημαίνει ότι δεν υπάρχει το πέναλτι που καταλογίστηκε υπέρ του Ράσφορντ και εις βάρος του Τζολάκη, τονίζοντας πως ο Άγγλος επιθετικός έπρεπε να τιμωρηθεί με κίτρινη κάρτα για θέατρο.

«Δεν μπορεί να σφυρίζει τέτοιο πέναλτι, ο Ράσφορντ βουτάει και θα έπρεπε να τιμωρηθεί με κάρτα», ανέφερε στο σχόλιο του.

Η καταλανική «Mundo Deportivo» από πλευράς της ανέφερε ως αμφιλεγόμενη τη φάσης της αποβολής, ενώ αμφισβητούμενο χαρακτήρισε και το πέναλτι υπέρ του Ράσφορντ.

«Μια κούρσα του Ράσφορντ τελείωσε με τον ίδιο να ντριμπλάρει δίπλα στον τερματοφύλακα, ο οποίος τον μπλόκαρε καθώς έφευγε. Το VAR ειδοποίησε τον διαιτητή, ο οποίος έδωσε ένα αμφισβητούμενο πέναλτι που ο Λαμίν Γιαμάλ μετέτρεψε σε γκολ, για να καλύψει μια μάλλον αφανή εμφάνιση».

Η επίσης καταλανική «Sport» δεν πήρε θέση για τις δύο αμφισβητούμενες φάσης της αναμέτρησης, παρά μόνο στάθηκε στο «σκληρό» όπως τονίζει παιχνίδι των Πειραιωτών.