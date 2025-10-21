Χρόνος ανάγνωσης 1’ CHAMPIONS LEAGUE Καρφωτή κεφαλιά του ΜακΤόμινει για το 0-1 της Νάπολι (vid) 21-10-2025 22:51 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ PSV Eindhoven S.S.C. Napoli 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Στο 31' ο ΜακΤόμινει με καρφωτή κεφαλιά μετά από σέντρα του Σπινατσόλα, η Νάπολι έκανε το 0-1 στην Ολλανδία κόντρα στην PSV. Το 0-1 της Νάπολι 6 χρόνια μετά τον χωρισμό από την Τούνη: Aυτήν την εντυπωσιακή μελαχρινή παντρεύτηκε ο Νώντας Παπαντωνίου (Pics) dailymedia.gr Στο σκετς με ΠΑΟ: Η κόρη του Γιώργου Μητσικώστα για πρώτη φορά μπροστά στις κάμερες dailymedia.gr Δεν του το επιτρέπει η Μαρία Καρυστιανού instanews.gr Μετά τον Παπαδημητρίου: Το φαβορί για τη θέση του τεχνικού διευθυντή στον Παναθηναϊκό menshouse.gr Ο Νίκολιτς αγνοεί τον παίκτη που μπορεί να του λύσει το πρόβλημα στο 6 menshouse.gr «Καταλαβαίνετε όλοι τι γίνεται»: Έξαλλος ο Τσίπρας με αυτόν που εμπιστεύτηκε πιο πολύ στη διακυβέρνησή του instanews.gr Βρες τον παίκτη: Εάν θυμηθείς χωρίς βοήθεια τον ποδοσφαιριστή του ΠΑΟ στη φωτό, τότε είσαι εγκυκλοπαίδεια menshouse.gr Ποιότητα ζωής μακριά απ’ την πόλη: Το οικονομικό θαύμα του ελληνικού χωριού με 0% ανεργία έχει εξήγηση menshouse.gr Καρφωτή κεφαλιά του ΜακΤόμινει για το 0-1 της Νάπολι (vid) SHARE