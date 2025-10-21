Καρφωτή κεφαλιά του ΜακΤόμινει για το 0-1 της Νάπολι (vid)

Στο 31' ο ΜακΤόμινει με καρφωτή κεφαλιά μετά από σέντρα του Σπινατσόλα, η Νάπολι έκανε το 0-1 στην Ολλανδία κόντρα στην PSV.

Το 0-1 της Νάπολι