Με απίστευτο γκολ η Ντόρτμουντ άνοιξε το σκορ στη Δανία (vid)

Ποδόσφαιρο
Με τρομερό σουτ του Ενμετσά στο 20ό λεπτό από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής, η Ντόρτμουντ προηγήθηκε κόντρα στην Κοπεγχάγη, στη Δανία.

Το 0-1 της Ντόρτμουντ

