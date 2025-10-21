MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1'

Ποιός άλλος! Ο Χάαλαντ έδωσε το προβάδισμα στη Σίτι κόντρα στη Βιγιαρεάλ (vid)

Στο 17' ο... συνήθης ύποπτος της Σίτι, άαλαντ άνοιξε το σκορ για την ομάδα του κόντρα στη Βιγιαρεάλ μετά από γύρισμα από δεξιά του Λιούις.

Το 1-0 της Σίτι

