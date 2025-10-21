Ντάνι Γκαρθία: «Δεν έχω ξαναδεί τέτοια αποβολή στην ζωή μου - Δεν έχουμε δώσει χαρά στον κόσμο μας»

Ο Ντάνι Γκαρθία στάθηκε στο γεγονός πως ο Ολυμπιακός δεν έχει καταφέρει να δώσει χαρά μέχρι στιγμής στους φιλάθλους του.

Ακόμη τόνισε πως η κόκκινη κάρτα που δόθηκε στον Έσε είναι κάτι που δεν έχει ξανασυναντήσει στην ζωή του.

Οι δηλώσεις του Γκαρθία

«Παίζαμε καλά, ήμασταν στο παιχνίδι όσο ήμασταν με 11. Όμως μετά ήρθε μια αποβολή που δεν έχω ξαναδεί στην ζωή μου, σε ένα παίκτη που δεν αγγίζει τον αντίπαλο. Η ομάδα στην συνέχεια έπεισε, ήρθε κούραση και ήρθε το 6-1.

Παλέψαμε, τα δώσαμε όλα. Παίζουμε για να πάρουμε τους τρεις βαθμούς, αυτό είναι σημαντικό. Αλλά δεν το έχουμε καταφέρει έως τώρα. Ήταν δύσκολο. Θέλαμε τους βαθμούς για να δώσουμε λίγη χαρά στον κόσμο μας και είναι στενάχωρο που δεν έχουμε καταφέρει ως τώρα να τους δώσουμε κάτι παραπάνω».