Ρέτσος: «Το μόνο που θα θυμόμαστε σε λίγο καιρό είναι το 6-1»

Ο στόπερ του Ολυμπιακού τόνισε ότι οι παίκτες των «ερυθρόλευκων» επηρεάστηκαν από την αποβολή του.

Ο διεθνής αμυντικός ωστόσο, τόνισε ότι ήταν «ανεπίτρεπτο που χάσαμε τη συγκέντρωη μας μετά την αποβολή μου».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ρέτσου μετά τη βαριά ήττα με 6-1 από την Μπαρτσελόνα.

«Μας επηρέασε η αποβολή, ψυχικά κι εκεί χάσαμε τη συγκέντρωση μας. Ήταν ένα μεγάλο μειονέκτημα να παίζουμε με 10 παίκτες, είναι ανεπίτρεπτο για μένα να χάσουμε τη συγκέντρωση μας και να δεχθούμε άλλα 4 γκολ. Να το προσαρμόσουμε λίγο καλύτερα, δεν έγινε, εντάξει. Αυτές είναι εμπειρίες. Κρίμα που δεν μπορούσαμε να πάρουμε τη νίκη, είχαμε μια πολύ καλή εμφάνιση όσο ήμασταν 11, διεκδικούσαμε και ήμασταν ανταγωνιστικοί απέναντι σε μια τεράστια ομάδα όπως είναι η Μπαρτσελόνα.

Αυτό που θαυμάζω είναι ότι σαν ομάδα δεν κοιτάμε κανένα μειονεκτικά, κάποιον να είναι καλύτερη ομάδα από εμάς. Πάμε να παίξουμε με όλες τις ομάδες στα ίσια και να δείξουμε την ποιότητα μας και το τι είμαστε ικανοί να κάνουμε και αυτό θέλω να πιστεύω ότι το βλέπει όλος ο κόσμος.

Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να χαρίσουμε αυτή τη νίκη αλλά συνεχίζουμε.

Στο τέλος της ημέρας δυστυχώς ήρθε το 6-1, ότι και να λέμε είναι το 6-1 δεν μας ικανοποιεί, προφανώς και το κοιτάμε και βαθμολογικά γιατί πρέπει να κάνουμε μια νίκη.

Κρατάμε αρκετά καλά από αυτά τα παιχνίδια, δεν κρατάμε ότι δεχθήκαμε 89 γκολ σε δύο αγώνες, με 10 παίκτες με τη Μπαρτσελόνα είναι λογικό. Δεν έχουμε συνηθίσει να τρώμε έξι γκολ σε ένα αγώνα.

Δεν την έχω δει τη φάση, μου λένε ότι δε υπάρχει πέναλτι. Λόγια του αέρα,λ 6-1 αυτό θα θυμόμαστε σε λίγο καιρό».