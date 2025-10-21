Αν και έπαιζε με παίκτη λιγότερο από το τρίτο λεπτό, η πρωταθλήτρια Κύπρου πήρε το 0-0 στην έδρα της Καϊράτ και άξιζε κάτι παραπάνω…

Το σκηνικό της πρεμιέρας στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» επαναλήφθηκε. Μόνο που αυτή τη φορά, η κόκκινη κάρτα που είδε παίκτης της Πάφου (εν προκειμένω ο Ζοάο Κορέια) ήρθε μόλις στο τρίτο λεπτό!

Κι όμως, η πρωταθλήτρια Κύπρου αποδείχθηκε και πάλι… παλικάρι. Νέα λευκή ισοπαλία, με παίκτη λιγότερο, στην έδρα της Καϊράτ κι αν μία ομάδα άξιζε την νίκη, αυτή δεν ήταν οι γηπεδούχοι!

Η Πάφος, άντεξε στην πίεση και έχασε κλασικές ευκαιρίες με Ντράγκομιρ (34’), Νταβίντ Λουίζ (51’) και Γκόλνταρ (67’) για να ανοίξει το σκορ.

Κι όταν το έκανε, με φοβερό σουτ του Ντράγκομιρ (72’) το γκολ ακυρώθηκε μετά από υπόδειξη του VAR για οφσάιντ.

Οι Καζάκοι απάντησαν με δοκάρι του Αράντ (77’), όμως η Πάφος άντεξε ως το τέλος και με το 0-0 πήρε έναν ακόμα βαθμό, σε μία δύσκολη έδρα και σε αντίξοες συνθήκες.