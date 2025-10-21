Μεντιλίμπαρ: «Βάλαμε το γκολ και μετά όλα άλλαξαν από τις αποφάσεις του διαιτητή»

Οι δηλώσεις του Χοσέ Μεντιλίμπαρ μετά την βαριά ήττα του Ολυμπιακού από την Μπαρτσελόνα με 6-1.

Στην αποβολή του Έσε και στο πέναλτι που κέρδισε αμέσως μετά η Μπαρτσελόνα στάθηκε στις δηλώσεις του ο Χοσέ Μεντιλίμπαρ.

«Υπήρχε μια στιγμή όπου μπήκαμε στο παιχνίδι όταν βάλαμε το γκολ και ξαφνικά όλα άλλαξαν από τις αποφάσεις του διαιτητή. Μία ανεξήγητη αποβολή του Έσε και ένα πέναλτι που δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Άλλαξαν όλα τα πράγματα. Σε λίγες μέρες κανείς δεν θα θυμάται το τι συνέβη στο παιχνίδι, μόνο το αποτέλεσμα θα θυμούνται όλοι.

Τα δύο γκολ ήταν δικά μας λάθη, δώσαμε χώρο στον αντίπαλο, πολλές ευκαιρίες και τους διευκολύναμε και αυτοί ξέρουν να εκμεταλλεύονται τα λάθη του αντίπαλου και να σε τιμωρεί γι’ αυτά.

Μπήκαμε πολύ καλά στο β’ ημίχρονο, ήμασταν εκεί, μπορούσαμε να το παλέψουμε για να σκοράρουμε. Από την αποβολή και μετά δεν υπήρχε παιχνίδι για εμάς. Όλα τα πράγματα ήταν ισορροπημένα όσο ήμασταν 11 στο γήπεδο, ισορροπημένα με την έννοια ότι είχαμε καλή ενέργεια και μπορούσαμε να βάλουμε γκολ. Από την αποβολή και μετά δεν υπήρχε καμία ελπίδα.

Έχουμε δύο τραυματίες, ελπίζουμε να μπορέσουν να αποκατασταθούν μέχρι το ντέρμπι με την ΑΕΚ».