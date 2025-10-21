MENU
Δεύτερη κίτρινη και κόκκινη κάρτα στον Έσσε, με 10 παίκτες ο Ολυμπιακός (vid)

Ο Σαντιάγκο Έσσε δέχθηκε δεύτερη κίτρινη κάρτα και αποβολή, στο 57ο λεπτό της αναμέτρησης με την Μπαρτσελόνα, αφήνοντας τον Ολυμπιακό με παίκτη λιγότερο.

Δείτε παρακάτω:

