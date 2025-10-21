Πλήγμα για τον Ολυμπιακό κόντρα στην Μπαρτσελόνα: Αναγκαστική αλλαγή ο Τσικίνιο και αγωνία ενόψει ΑΕΚ!

Αναγκαστική αλλαγή για τον Ολυμπιακό κόντρα στη Μπαρτσελόνα, με τον Τσικίνιο να μη μπορεί να συνεχίσει και τον Νασιμέντο να μπαίνει στη θέση του.

Τρομερά άτυχος στάθηκε ο Τσικίνιο στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Μπαρτσελόνα. Ο Πορτογάλος χαφ φάνηκε πως υπέστη έναν μυϊκό τραυματισμό και αντικαταστάθηκε άμεσα από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, με τους Πειραιώτες να προχωρούν σε αναγκαστική αλλαγή πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου.

Συγκεκριμένα, σε μία ανύποπτη φάση, ο Τσικίνιο έκατσε στον αγωνιστικό χώρο, με τους συμπαίκτες του να κάνουν αμέσως νόημα προς τον πάγκο πως δεν μπορεί να συνεχίσει. Έτσι, ο Ισπανός τεχνικός πέρασε στο ματς τον Ντιόγκο Νασιμέντο στο 31ο λεπτό.

Ωστόσο, το πρόβλημα για τον Ολυμπιακό δεν σταματά στο ματς με τους Καταλανούς, διότι έρχεται και το ντέρμπι στο «Γ. Καραϊσκάκης» με την ΑΕΚ για την Stoiximan Super League. Έτσι, επικρατεί αγωνία στις τάξεις των «ερυθρόλευκων» αναφορικά με την κατάσταση του Τσικίνιο, καθώς πρόκειται για έναν παίκτη που είναι στα βασικά πλάνα του Μεντιλίμπαρ σε κάθε αναμέτρηση.