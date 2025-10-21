MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Το σουτ του Γκαρθία που πέρασε λίγα μέτρα εκτός (vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
0
Καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό στο 20', με το σουτ του Γκαρθία να κοντράρει και να περνάει λίγα μέτρα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Σέζνι.

Δείτε παρακάτω:

Το σουτ του Γκαρθία που πέρασε λίγα μέτρα εκτός (vid)