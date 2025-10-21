ΠΑΟΚ: Με ερωτηματικό ο Οζντόεφ ενόψει Λιλ - Ποια είναι τα δεδομένα για τον Παβλένκα

Σταθερά εκτός παραμένει ο Παβλένκα, ο οποίος συνεχίζει ατομικό πρόγραμμα, την ώρα που ο Μαγκομέντ Οζντόεφ παραμένει αμφίβολος για τον αγώνα απέναντι στη Λιλ (23/10 22:00).

Η προετοιμασία του Δικεφάλου ενόψει Γαλλίας συνεχίζεται, με τον Ρώσο χαφ να υποβάλλεται σε θεραπεία και την κατάστασή του να αξιολογείται ξανά στην αυριανή (22/10) προπόνηση.

Οι παίκτες που βρέθηκαν στην αρχική 11άδα ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας κι αποκατάστασης, ενώ οι υπόλοιποι δούλεψαν στο γήπεδο στον τομέα της επιθετικής τακτικής, ενώ έπαιξαν κι οικογενειακό δίτερμα.

Όσον αφορά τον Γίρι Παβλένκα συνέχισε με ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο και μοιάζει απίθανο να ταξιδέψει με την αποστολή του ΠΑΟΚ στη Γαλλία.

Θεραπεία ακολούθησε και ο Δημήτρης Χατσίδης μετά το βαρύ διάστρεμμα που υπέστη, με την ομάδα του Λουτσέσκου να προπονείται αύριο (22/10) στις 10:45 στη Νέα Μεσημβρία, πριν αναχωρήσει το απόγευμα με πτήση τσάρτερ με προορισμό τη Λιλ.

Στις 21:00 ώρα Ελλάδας θα διεξαχθεί η συνέντευξη Τύπου του Ράζβαν Λουτσέσκου στο Σταντ Πιερ-Μορουί. Τους ποδοσφαιριστές θα εκπροσωπήσει ο Σουαλιό Μεϊτέ.

