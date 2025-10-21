ΑΕΚ: Η διαχείρηση της ήττας από τον Νίκολιτς και το «πλάνο νίκης» εν όψει Αμπερντίν

«Στροφή» στην Ευρώπη κάνει η ΑΕΚ, που αφήνει πίσω της την ήττα από τον ΠΑΟΚ και επικεντρώνεται στο κρίσιμο παιχνίδι της Πέμπτης (23/10) με την Αμπερντίν στην ΟΠΑΠ Arena, για την 2η αγωνιστική της League Phase του UEFA Conference League.

Ο Μάρκο Νίκολιτς, φρόντισε να επισημάνει στους ποδοσφαιριστές του τα λάθη της Κυριακής και είναι σαφές, πως το «μήνυμα» που τους στέλνει, είναι πως δεν θέλει να ξαναεμφανίσει το γκρουπ αδυναμίες, που έκαναν μεγάλη ζημιά στο προηγούμενο ντέρμπι. Είχε προηγηθεί θυμίζουμε, η συνέντευξη Τύπου, κατά την οποία ο Σέρβος τεχνικός αφού ανέλαβε πρώτα απ’ όλα ο ίδιος την ευθύνη της ήττας, είχε επισημάνει:

«Δεν θα επιτρέψω αυτό να ξανασυμβεί ακόμα κι αν χρειάζεται να πάρω σκληρές αποφάσεις. Δεν σχολιάζω προσωπικά κάποιον παίκτη, υποστηρίζω όλους τους παίκτες στις δύσκολες στιγμές. Πρέπει να έχουμε την πνευματική δύναμη γιατί αυτό που έρχεται δεν θα είναι καθόλου εύκολο. Δεν είναι αποδεκτό να χάνουμε το μυαλό μας σε μια δυσκολία. Πρέπει να βρω αυτούς που είναι πνευματικά δυνατοί και σαν μηχανή να αποδίδουν αυτό που πρέπει».

Πρόκειται για λόγια, που εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο της διαχείρησης της ήττας. Μιας ήττας, που πράγματι πόνεσε με τον τρόπο που ήρθε καθώς στο πρώτο ημίχρονο θα μπορούσε η ΑΕΚ να έχει σκοράρει πρώτη αν είχε το καθαρό μυαλό μπροστά από την εστία και προφανώς από εκεί και πέρα θα μιλούσαμε για ένα πολύ διαφορετικό ντέρμπι. Εν τέλει η Ένωση, πλήρωσε τα λάθη της, δέχτηκε δυο φθηνά γκολ, στο δεύτερο ημίχρονο μετά το λάθος του Μουκουντί δεν μπόρεσε να βγάλει αντίδραση και η ήττα ήρθε φυσιολογικά απέναντι σε έναν ποιοτικό αντίπαλο. Όλα αυτά πλέον, ανήκουν όμως στο παρελθόν.

Στα Σπάτα το κλίμα είναι ήρεμο, υπάρχει θετική διάθεση απ’ όλους και μια τάση να επικεντρωθούν αποκλειστικά και μόνο στον κρίσιμο αγώνα της Πέμπτης με την Αμπερντίν όπου δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα από τη νίκη για… χίλιους - δυο λόγους. Η ΑΕΚ θυμίζουμε, στην πρεμιέρα της League Phase του UEFA Conference League ηττήθηκε απο την Τσέλιε επομένως ψάχνει οποσδήποτε το πρώτο της τρίποντο, ενώ αναζητά γιατρικό μετά το κακό αποτέλεσμα με τον ΠΑΟΚ.

Ο Μάρκο Νίκολιτς, αναμένεται να προχωρήσει σε κάποιες αλλαγές την Πέμπτη συγκριτικά με το ντέρμπι της περασμένης Κυριακής, έχοντας πρόθεση όμως να ρίξει στο γήπεδο ότι καλύτερο διαθέτει. Ο Στρακόσα αναμένεται να βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια, με τους Μουκουντί-Ρέλβας στην αμυνα και τους Ρότα-Πενράις στις πλευρές. Στον άξονα το δίδυμο Πινέδα-Μαρίν είναι φαβορί για να ξεκινήσει, με τον Μάνταλο μπροστά σαν οργανωτή. Στα άκρα, τις δυο θέσεις διεκδικούν οι Ελίασον, Κουτέσα και Κοϊτά ενώ τον πρώτο λόγο για την κορυφή τον έχει ο Γιόβιτς χωρίς να μπορούμε να αποκλείσουμε την χρησιμοποίηση του Πιερό.

Θυμίζουμε πως νωρίτερα διαβάσατε για την σκέψη που υπάρχει στην ΑΕΚ για αλλαγή στην ευρωπαϊκή λίστα με την αντικατάσταση του τραυματία Ζίνι από τον Λιούμπισιτς, κάτι που σημαίνει πως αν οριστικοποιηθεί, τότε ο Αυστριακοκροάτης μέσος, θα είναι μια επιπλέον επιλογή στα πλάνα του Νίκολιτς για να έρθει από τον πάγκο προφανώς.

Το αυριανό πρόγραμμα εν όψει Αμπερντίν

Τέλος να τονίσουμε πως έγινε γνωστο το αυριανό πρόγραμμα της ΑΕΚ εν όψει του αγώνα της Πέμπτης με την Αμπερντίν στην Αγιά Σοφιά - ΟΠΑΠ Arena για την 2η αγωνιστική της League Phase του UEFA Conference League Η συνεντευξη Τύπου της Ενωσης, δηλαδή του Μάρκο Νίκολιτς μαζί με έναν ποδοσφαιριστή, ειναι προγραμματισμένη για τις 16.00 ενώ η προπονηση θα διεξαχθεί στις 17.00 στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η Αμπερντιν εχει συνεύντευξη Τύπου στις 19.00 και προπονηση στις 19.30 στην ΟΠΑΠ Αρένα .