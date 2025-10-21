Γεμάτη... πιτσιρικάδες η 11άδα της Μπαρτσελόνα κόντρα τον Ολυμπιακό: Ιστορική επίδοση με 23 ετών μέσο όρο!

Με αρκετούς νεαρούς παίκτες παρατάσσει την Μπαρτσελόνα κόντρα στον Ολυμπιακό ο Χάνσι Φλικ, με αυτή να είναι η 3η νεότερη 11άδα των Καταλανών στην ιστορία τους στο Champions League.

Οι πολλοί τραυματισμοί και οι απουσίες στην Μπαρτσελόνα έκαναν τον Χάνσι Φλικ να παρατάξει μία 11άδα... ανάγκης κόντρα στον Ολυμπιακό για την 3η αγωνιστική του Champions League, με αρκετούς νεαρούς ποδοσφαιριστές.

Συγκεκριμένα, ο μέσος όρος της ηλικίας των παικτών που ξεκινάνε βασικοί για τους Καταλανούς κόντρα στους Πειραιώτες φτάνει τα 23 έτη και 214 μέρες, αριθμοί ρεκόρ, καθώς πρόκειται για την 3η νεότερη 11άδα στην ιστορία της ομάδας. Την πρώτη θέση κατέχει η 11άδα κόντρα στην Κλαμπ Μπριζ το 2002 (22 χρόνια και 362 μέρες) και την 2η θέση αυτή ενάντια στη Μπάτε Μπορίσοφ το 2011 (23 χρόνια και 93 μέρες).

Χαρακτηριστικό της 11άδας για το ματς με τον Ολυμπιακό είναι πως κάνει ντεμπούτο στο Champions League ο 17χρονος Ντρο Φερνάντεθ, ενώ ο γηραιότερος στον αγωνιστικό χώρο θα είναι ο 27χρονος Μάρκους Ράσφορντ.

Μπαρτσελόνα (Χάνσι Φλικ): Σέζνι, Κουντέ, Κουμπαρσί, Έρικ Γκαρθία, Μπαλντέ, Κασαδό, Πέδρι, Γιαμάλ, Ντρο Φερνάντες, Φερμίν Λόπεθ, Ράσφορντ.