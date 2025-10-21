Βασικός ο Γιαμάλ κόντρα στον Ολυμπιακό - Ντεμπούτο για τον Ντρο Φερνάντεθ (pic)

Γνωστή έγινε η 11άδα της Μπαρτσελόνα για το ματς με τον Ολυμπιακό στο «Μονζουίκ».

Με τον Λαμίν Γιαμάλ στην 11άδα παρατάσσεται η Μπαρτσελόνα κόντρα στον Ολυμπιακό για την 3η αγωνιστική του Champions League, με τον Χάνσι Φλικ να έχει να διαχειριστεί και αρκετές απουσίες, δίνοντας έτσι φανέλα βασικού και στον 17χρονο Ντρο Φερνάντεθ.

Αναλυτικά, ο Σέζνι ξεκινά κάτω από τα δοκάρια, με τους Κουντέ, Κουμπαρσί, Ερίκ Γκαρσία και Μπαλντέ στην 4άδα της άμυνας. Στο κέντρο ξεκινάνε οι Πέδρι και Κασάδο, με τους Φερμίν, Ντρο Φερνάντεθ και Γιαμάλ πίσω από τον Ράσφορντ.

Αυτό θα είναι το ντεμπούτο του Ντρο Φερνάντεθ στο Champions League, με τον 17χρονο επιθετικό μέσο να αγωνίζεται για πρώτη φορά με τους Καταλανούς στη διοργάνωση, την στιγμή που βασικοί παίκτες όπως οι Λεβαντόφσκι, Ραφίνια και Ντάνι Όλμο έμειναν εκτός αποστολής.

Μπαρτσελόνα (Χάνσι Φλικ): Σέζνι, Κουντέ, Κουμπαρσί, Έρικ Γκαρθία, Μπαλντέ, Κασαδό, Πέδρι, Γιαμάλ, Ντρο Φερνάντες, Φερμίν Λόπεθ, Ράσφορντ.

Στον πάγκο: Κότσεν, Αλλέρ, Αραούχο, Φεράν Τόρες, Ζεράρ Μάρτιν, Ντε Γιονγκ, Μπερνάλ, Τόρεντς, Μπάρντζι, Τόνι Φερνάντεθ, Ερνάντεθ, Εσπάρτ

Δείτε εδώ: