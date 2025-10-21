«Κοκκίνισε» η Βαρκελώνη από τους φίλους του Ολυμπιακού (vid)

Βροντερό παρών δίνουν οι φίλοι του Ολυμπιακού στην Βαρκελώνη, καθώς περισσότεροι από 3.000 έχουν «κοκκινίσει» την Καταλανική πρωτεύουσα ενόψει της σπουδαίας αναμέτρησης με την Μπαρτσελόνα.

Oι Πειραιώτες αναμετρώνται με τους «μπλαουγκράνα» για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League στο Στάδιο Μονζουίκ στις 19:45 και οι ποδοσφαιριστές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχουν μία τεράστια πρόκληση μπροστά τους, απέναντι σε έναν σπουδαίο αντίπαλο.

Στο πλευρό τους όμως βρίσκονται περισσότεροι από 3.000 φίλοι της ομάδας που έχουν... κοκκινίσει την Βαρκελώνη και πηγαίνουν μαζικά προς το Μονζουίκ για να πάρουν θέση ενόψει της σημαντικής αναμέτρησης.

Δείτε το βίντεο της ΠΑΕ Ολυμπιακός στα social media: