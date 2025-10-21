Με Ζέλσον και Ντάνι Γκαρθία κόντρα στην Μπαρτσελόνα ο Ολυμπιακός! (pic)

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ γνωστοποίησε την αρχική σύνθεση του Ολυμπιακού για το σπουδαίο παιχνίδι της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League (19:45) απέναντι στην Μπαρτσελόνα στο Μονζουίκ.

Οι Πειραιώτες κοντράρονται με τους «μπλαουγκράνα» για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League στο Στάδιο Μονζουίκ και οι ποδοσφαιριστές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχουν μία τεράστια πρόκληση μπροστά τους, απέναντι σε έναν σπουδαίο αντίπαλο.

Λίγη ώρα πριν την σέντρα της αναμέτρησης (19:45), ο Βάσκος τεχνικός έκανε γνωστές τις επιλογές του για το αρχικό σχήμα του Ολυμπιακού απέναντι στην Μπαρτσελόνα.

Ο Μεντιλίμπαρ επέλεξε τον Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια και τετράδα στην άμυνα τους Κοστίνια, Ρέτσο, Πιρόλα και Ορτέγκα, ενώ στον άξονα της μεσαίας γραμμής θα ξεκινήσουν οι Ντάνι Γκαρθία και Έσε.

Μπροστά τους σε πιο ελεύθερο ρόλο θα βρίσκεται ο Τσικίνιο, ενώ στα άκρα της επίθεσης θα αγωνιστούν οι Ποντένσε και Ζέλσον Μαρτίνς.

Μοναδικός προωθημένος θα είναι ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί στην κορυφή της επίθεσης του Ολυμπιακού.

H ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσος, Κοστίνια, Γκαρθία, Έσε, Τσικίνιο, Ποντένσε, Μαρτίνς, Ελ Κααμπί.

Στον πάγκο βρίσκονται οι: Πασχαλάκης, Κουράκλης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Γιάρεμτσουκ, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Μπρούνο, Πνευμονίδης, Μουζακίτης και Ταρέμι.