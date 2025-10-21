Προπονητής Αμπερντίν: «Πρέπει να έχουμε καλή απόδοση και απέναντι στην ΑΕΚ»

Ο προπονητής της Αμπερντίν Τζίμι Θέλιν μίλησε εν όψει του αγώνα της Πέμπτης με την ΑΕΚ στην Αγιά Σοφιά - ΟΠΑΠ Arena, για την 2η αγωνιστική της League Phase του UEFA Conference League.

Ο 47χρονος Σουηδός τεχνικός, ρωτήθηκε για τις δυο σερί νίκες που μετρά η ομάδα του για το πρωτάθλημα Σκωτίας απέναντι σε Νταντί και Σεντ Μίρεν και επισήμανε πως οι ποδοσφαιριστές του θα πρέπει να επαναλάβουν μια καλή απόδοση και στη Νέα Φιλαδέλφεια.

«Κάθε προπονητής ή παίκτης θέλει να βρίσκεται στην Ευρώπη. Είναι σημαντικό να συμμετέχεις σε αυτή τη διοργάνωση (σ.σ. UEFA Conference League), πρέπει να παίζεις πολλά παιχνίδια και επίσης πρέπει να ξέρεις πώς να διαχειρίζεσαι τα ταξίδια, πώς να ανακάμπτεις, πώς να αποδίδεις ξανά. Όλοι αυτοί οι παίκτες που έχουμε, θέλουν να πετύχουν κάτι και να είναι καλύτεροι στο μέλλον. Πρέπει να έχουμε καλή απόδοση και στην Αθήνα. Μου αρέσει αυτή η πρόκληση και πρέπει να ανακάμψουμε τώρα, να επικεντρωθούμε και να χρησιμοποιήσουμε αυτήν την ενέργεια που έχουμε», ήταν μεταξύ άλλων τα λόγια του.

Θυμίζουμε πως ΑΕΚ και Αμπερντίν ξεκίνησαν με ήττες στη League Phase. Η Ένωση έχασε 3-1 από την Τσέλιε στην Σλοβενία και η Αμπερντιν 2-3 από την Σαχτάρ στην Σκωτία.