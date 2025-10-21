Ο Λεβαδειακός καλεί τις γυναίκες στο γήπεδο και επιβραβεύει τον κόσμο του!

Σε μια πολύ σημαντική ανακοίνωση προέβη η διοίκηση των Βοιωτών, παρουσιάζοντας τα εισιτήρια των επόμενων δυο εντός έδρας αγώνων με τον Άρη για τη Stoiximan Super League αρχικά, και έπειτα, με τον Αστέρα για Κύπελλο Ελλάδας Betsson.

Ο Λεβαδειακός όρισε γενική είσοδο 5 ευρώ για τις γυναίκες στις δύο βασικές θύρες του Δημοτικού Σταδίου «Λάμπρος Κατσώνης» στον αγώνα με τον Άρη (26/10, 17:00), τιμώντας την Παγκόσμια Ημέρα Πρόληψης και ευαισθητοποίησης για τον Καρκίνου του Μαστού στις 25 Οκτωβρίου. Επιπρόσθετα, όσοι πάνε στο γήπεδο την Κυριακή θα λάβουν δωρεάν εισιτήριο για το παιχνίδι με τον Αστέρα Aktor, σε ακόμα ένα κίνητρο, ώστε να στηριχθεί η ονειρική -ως τώρα- χρονιά της ομάδας του Νίκου Παπαδόπουλου.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Λεβαδειακός για τα εισιτήρια με Άρη και Αστέρα Aktor με αναλυτικές οδηγίες:

Η ΠΑΕ Λεβαδειακός ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι η διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα της 8ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Stoiximan Super League με αντίπαλο τον Άρη στο Δημοτικό Στάδιο «Λάμπρος Κατσώνης» (26/10, 17:00), καθώς και της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson με αντίπαλο τον Asteras Aktor στο Δημοτικό Στάδιο «Λάμπρος Κατσώνης» (29/10, 18:30), ξεκινάει αύριο, Τετάρτη 22 Οκτωβρίου.

Οι τιμές των εισιτηρίων για τον αγώνα με τον Άρη έχουν ως εξής:

ΘΥΡΑ ΤΙΜΗ 1 & 3 20 € 4 (φιλοξενουμένων) 20 € 2 50 €

Οι τιμές των εισιτηρίων για τον Asteras Aktor έχουν ως εξής:

ΘΥΡΑ ΤΙΜΗ 1 & 3 15 € 4 (φιλοξενουμένων) 15 € 2 40 €

* Τα ΠΑΙΔΙΑ από το 2012 έτος γεννήσεως θα μπορούν να παρακολουθήσουν τις αναμετρήσεις της ομάδας μας με τον Άρη και τον Asteras Aktor, δωρεάν, στις θύρες 1 και 3.

Η ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ τιμώντας την Παγκόσμια Ημέρα Πρόληψης και ευαισθητοποίησης για τον Καρκίνου του Μαστού (25 Οκτωβρίου) ορίζει γενική είσοδο για τις ΓΥΝΑΙΚΕΣ τα 5 €, στις θύρες 1, 3 για την αναμέτρηση με τον Άρη.

! ΠΡΟΣΦΟΡΑ !

ΟΣΟΙ ΦΙΛΑΘΛΟΙ ΑΓΟΡΑΣΟΥΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΗ, ΘΑ ΠΑΡΛΑΒΟΥΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ASTERAS AKTOR (στις θύρες 1, 3).

Η διάθεση των εισιτηρίων για τους γηπεδούχους θα γίνεται:

μέσω του APOL STORE

(Τετάρτη 10:00-14:00 //

Πέμπτη, Παρασκευή 10:00-14:00 και 18:00-20:30 //

Σάββατο 10:00-14:00 //

Κυριακή-ΗΜΕΡΑ ΑΓΩΝΑ 10:00-17:00//

Τετάρτη-ΗΜΕΡΑ ΑΓΩΝΑ 10:00-18:30)

Για τους φιλοξενούμενους του Άρη και του Asteras Aktor θα διατεθεί η θύρα 4.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπενθυμίζουμε στους φιλάθλους μας ότι δεν θα υπάρξει δυνατότητα έκδοσης εισιτηρίων στο γκισέ του γηπέδου.

! ΤΑ ΕΚΔΟΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΚΛΕΙΣΤΑ !

Για την αγορά κάθε εισιτηρίου είναι υποχρεωτική η καταχώρηση του ονοματεπωνύμου, του αριθμού ΑΜΚΑ, καθώς και του αριθμού Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του κάθε φιλάθλου.

Κατά την αγωνιστική περίοδο 2025/2026, σύμφωνα με τη σχετική κυβερνητική απόφαση, δεν θα είναι δυνατή η είσοδος στο γήπεδο χωρίς τη χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet στη συσκευή του κινητού τηλεφώνου των φιλάθλων. Η εγκατάσταση της συγκεκριμένης εφαρμογής, ως εκ τούτου, αποτελεί βασική προϋπόθεση εισόδου στο γήπεδο. Για να κατεβάσετε την εφαρμογή Gov.gr Wallet, η οποία είναι διαθέσιμη για λήψη από το Google Play και το App Store, είναι απαραίτητη η χρήση των προσωπικών κωδικών taxis net/web banking, καθώς και η κατοχή επιβεβαιωμένου κινητού τηλεφώνου στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.). Όσοι δεν είναι εγγεγραμμένοι μπορούν να το κάνουν εδώ.

Θα θέλαμε να σας επιστήσουμε την προσοχή στο γεγονός ότι τα δηλωθέντα στοιχεία στην πλατφόρμα της Ticketmaster της ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ, θα πρέπει να ταυτίζονται με αυτά που θα δηλωθούν προς ταυτοποίηση στην εφαρμογή Gov.gr Wallet.

Αναφορικά με την ταυτοποίηση των κατοίκων του εξωτερικού στην εφαρμογή Gov.gr Wallet μέσω της επιλογής ‘’Event Tickets’’, σας ενημερώνουμε τα ακόλουθα:

Η εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από κατόχους διαβατηρίων NFC τεχνολογίας ή νέων ταυτοτήτων NFC τεχνολογίας. Ο δηλωθείς αρ. διαβατηρίου NFC τεχνολογίας ή ο δηλωθείς αρ. ταυτότητας NFC τεχνολογίας, κατά την αγορά του εισιτηρίου, θα πρέπει να είναι ο ίδιος με τον αρ. διαβατηρίου/ταυτότητας που θα χρησιμοποιηθεί στην ταυτοποίηση μέσω της εφαρμογής Gov.gr Wallet, σε διαφορετική περίπτωση δε θα είναι δυνατή η ταυτοποίηση του εισιτηρίου. Κατά την αγορά του εισιτηρίου παρακαλούμε όπως καταχωρήσετε τα στοιχεία του διαβατηρίου ή της ταυτότητας, αλλά και τα στοιχεία κατόχου μόνο με κεφαλαίους αγγλικούς χαρακτήρες. Η επιλογή ‘’Event Tickets’’ δεν απευθύνεται στους κατοίκους του εξωτερικού που διαθέτουν ελληνικό διαβατήριο. Παρακαλείσθε να μην επιλέγετε το ‘’skip’’ καθώς στο τέλος ακυρώνεται η όποια κίνηση έχει πραγματοποιηθεί, ακόμη κι αν έχει επιτραπεί η εισαγωγή κωδικού εισιτηρίου.