Σίμος: «Θέλουν μεγαλύτερη αποφασιστικότητα αυτά τα ματς»

Ο προπονητής της ομάδας Νέων του Ολυμπιακού, Γιώργος Σίμος, δήλωσε μετά την ήττα από την Μπαρτσελόνα με 3-0, πως αυτό το ματς θα πρέπει να γίνει «οδηγός» προκειμένου η ομάδα να αντιμετωπίζει αυτούς τους αντιπάλους με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα στο μέλλον.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο τεχνικός των Πειραιωτών:

«Δυστυχώς στο πρώτο ημίχρονο δεν αγωνιστήκαμε όπως θα μπορούσαμε και το γκολ που δεχθήκαμε μας επηρέασε για την μετέπειτα έκβαση του αγώνα.

Στο δεύτερο ημίχρονο σίγουρα υπήρξε μια καλύτερη διαχείριση του αγώνα αλλά με το σκορ στο 3-0 ήταν αρκετά δύσκολο για εμάς.

Αυτός ο αγώνας τελείωσε θα πρέπει να είναι οδηγός για εμάς έτσι ώστε να αντιμετωπίζουμε με μεγαλύτερο θάρρος και μεγαλύτερη αποφασιστικότητα τους αντιπάλους αυτής της δυναμικής. Από σήμερα σκεφτόμαστε τον επόμενο αγώνα για το ελληνικό πρωτάθλημα απέναντι στην ΑΕΚ».