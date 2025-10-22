Κουρτουά: «Φαβορί είναι η Μπαρτσελόνα, η υπόθεση Νεγκρέιρα παραμένει ανοιχτή»

Ο Κουρτουά απάντησε έμμεσα στον Λαπόρτα και παράλληλα πέταξε και το καρφί του για την Μπαρτσελόνα.

Ο τερματοφύλακας της Ρεάλ Μαδρίτης ρωτήθηκε για το μεγάλο παιχνίδι με αντίπαλο την Μπαρτσελόνα και μίλησε για τον Λαπόρτα.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με το γεγονός πως ο Λαπόρτα θεωρεί τους Μαδριλένους φαβορί, ο Βέλγος απάντησε πως πρόκειται για τακτική του προέδρου των Καταλανών.

Ακόμη τόνισε πως η υπόθεση Νεγκρέιρα παραμείνει ανοιχτή, αφήνοντας καρφιά για το γεγονός πως οι Καταλανοί είχαν δώσει 7 εκατομμύρια ευρώ σε εταιρίες που ανήκαν στον άλλοτε αντιπρόεδρο της επιτροπής διαιτησίας του ισπανικού πρωταθλήματος.

«Ο Λαπόρτα λέει ότι είμαστε το φαβορί; Το λέει επειδή πρέπει να το πει. Από τότε που είμαι στη Ρεάλ Μαδρίτης, έχω παρατηρήσει ότι ποτέ δεν είμαστε το φαβορί, αλλά μάλλον το αντίθετο. Υπάρχει ακόμα σε εξέλιξη η υπόθεση Νεγκρέιρα».